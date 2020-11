Morte de Diego Maradona: veja as homenagens ao craque

Nesta quarta-feira (25), o futebol perdeu mais um de seus ídolos. Considerado o maior jogador da história do futebol argentino, Diego Maradona faleceu aos 60 anos. De acordo com o jornal argentino “Clarín”, o craque sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa, na cidade de Tigre. Ambulâncias foram chamadas, mas Diego Maradona não resistiu, e teve sua morte confirmada pela imprensa argentina e pela TV pública do país no começo da tarde.

Nas redes sociais, várias personalidades se solidarizaram com a morte do craque, principal responsável pelo título argentino na Copa do Mundo de 1986.

Homenagens após a morte de Diego Maradona

Diego era considerado o principal ‘rival’ de Pelé’, no entanto, o Rei do Futebol Brasileiro fez questão de homenagear o Hermano .

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Outros ex-craques brasileiros, como Romário, também mostraram seu carinho e admiração pelo argentino, e prestaram sua homenagem. De acordo com a postagem do ‘baixinho’, Maradona foi o melhor que ele viu jogar.

Neymar foi outro craque que mostrou suas condolências, via redes sociais. Na postagem, o camisa 10 do PSG diz que Maradona deixou um legado na história do futebol.

O astro português Cristiano Ronaldo, também publicou em suas redes sociais seu carinho e admiração pelo argentino. Ronaldo diz que Maradona é um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte muito cedo, mas deixa um legado.

Na política, Diego nunca escondeu seu posicionamento de esquerda. Inclusive, o craque tinha tatuado em sua perna o político e revolucionário cubano, Fidel Castro. Concidentemente, Fidel morreu justamente num 25 de novembro, mas de 2016.

O ex-presidente do Brasil, Lula, filiado Partido dos Trabalhadores (PT), que também é de esquerda, prestou sua homenagem a El Pibe.

1 – Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de todo o mundo, um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e seu compromisso com a soberania latinoamericano marcaram nossa época. pic.twitter.com/DubeM2PgQ4 — Lula (@LulaOficial) November 25, 2020

Homenagens dos clubes

Clubes de futebol também demonstraram suas homenagens, devido a morte de Diego Maradona. O clube italiano do Napoli, time pelo qual o argentino foi ídolo, realizou uma postagem no Twitter.

Na Itália, Maradona atuou pelo Napoli entre 1984 a 1991, e conquistou:

Copa da UEFA: 1989

Campeonato Italiano: 1987, 1990

Copa da Itália: 1987

Supercopa da Itália: 1990

The world awaits our words but there are no words to describe the pain we're going through. Now is the time to grieve.

Diego 💙 pic.twitter.com/40TTOIDNQ4 — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 25, 2020

Assim como os italianos, o Boca Juniors, clube pelo qual o argentino é ídolo em sua terra natal, também prestou homenagens. O Boca, inclusive, pediu o adiamento do confronto contra o Internacional nesta quarta (25), válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

De acordo com informações, a CONMEBOL adiará o confronto. A princípio, o jogo deve ser postergado para o dia 2 de dezembro, ficando a volta para o dia 6.

Assim como os clubes pelo qual Diego jogou, equipes que não fizeram parte na carreira do atleta também se solidarizaram. No Brasil, diversas equipes homenagearam o ex-camisa 10, pelas redes sociais.

Lenda. A paixão pelo futebol em todo o planeta se construiu, também, por causa dele. O futebol lhe agradecerá eternamente. Descanse em paz, Diego. pic.twitter.com/uuvEsVbnyP — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 25, 2020

Outras personalidades do futebol brasileiro também deram seus depoimentos em relação à morte de Diego Maradona. O ex-atleta e agora comentarista, Casagrande, se emocionou e chorou ao vivo ao falar no Jornal Hoje sobre a então morte do argentino. Casão lembrou do passado de ambos com a dependência química.

