Ariana Grande anuncia noivado com Dalton Gomez

Ariana Grande anuncia noivado com seu namorado, Dalton Gomez.

A estrela postou várias fotos em sua página do Instagram, mostrando um anel de diamante em sua mão esquerda. “Para sempre e um pouco mais”, dizia a legenda.

Ariana tem 27 anos e namora Gomez, também na casa dos 20, há pouco menos de um ano.

Atualmente, o casal mora na casa da cantora em Los Angeles. De acordo com as informações, eles estão juntos respeitando as restrições da covid-19 na Califórnia.

“Eles não poderiam estar mais felizes, estão simplesmente muito animados. Este é um momento feliz para eles, os pais estão emocionados”, disse uma fonte à revista americana People.

No final de outubro, Grande lançou seu sexto álbum, Positions, que chegou ao topo das paradas do Reino Unido e dos EUA

A cantora era noiva do ator norte-americano Pete Davidson. Mas eles terminaram há dois anos.

Em fevereiro deste ano, ela foi vista pela imprensa beijando seu novo namorado, Gomez, em um restaurante em Los Angeles.

Então, em maio, eles fizeram sua primeira aparição pública juntos como um casal no vídeo clipe de Stuck With U, em que Grande colaborou com Justin Bieber.

No mês seguinte, o casal oficializou a relação no Instagram.

De acordo com sua biografia no site AKG, Gomez foi criado no sul da Califórnia e trabalha no mercado imobiliário de luxo há cinco anos.

Traumas

Em maio, a cantora enviou uma mensagem aos fãs para marcar o terceiro aniversário do bombardeio da Manchester Arena.

“Não passa um dia sem que isso não afete você e todos nós”, escreveu ela em sua página do Instagram.

Grande havia acabado de tocar no local em 22 de maio de 2017, quando um terrorista detonou um artefato explosivo caseiro, matando 22 pessoas.

De acordo com a cantora, ela sofreu de transtorno de estresse pós-traumático após o ataque. Contudo, ela voltou a Manchester no ano passado para ser a atração principal do festival da cidade.