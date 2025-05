Homem acorda com um navio cargueiro em seu jardim

Imagine o desespero de acordar e encontrar um enorme navio cargueiro no seu jardim. Foi o que aconteceu com Johan Helberg, que acordou ontem de manhã com um navio de 135 metros encalhado em frente à sua casa, na cidade de Trondheim, Noruega.

Para a imprensa local, Johan Helberg contou que não sabia do incidente até que um vizinho em pânico o acordou.

“A campainha tocou numa hora do dia em que não gosto de abrir”, diz Helberg. “Cinco metros mais ao sul, ela teria entrado no quarto. Não ouvi nada.”

“Fui até a janela e fiquei bastante surpreso ao ver um navio enorme”, disse ele ao The Guardian . “Tive que dobrar o pescoço para ver o topo. Era tão surreal.”

Segundo a BBC , o cargueiro de bandeira cipriota, o NCL Salten , transportava 16 pessoas a bordo. Ninguém ficou ferido no incidente e ainda não se sabe o que causou o acidente.

“É um novo vizinho muito volumoso, mas logo desaparecerá”, diz Helberg.

O The Guardian relata que os 16 tripulantes, incluindo noruegueses, lituanos, ucranianos e russos, estavam a bordo do navio com bandeira cipriota. Não houve relatos de feridos ou vazamentos de óleo. A polícia está investigando o incidente e identificou um suspeito.