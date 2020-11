Dave Prowse: ator de Darth Vader morre aos 85 anos

Dave Prowse, o ator de Darth Vader morre aos 85 anos. O anúncio foi feito pela agência de gerenciamento do ator neste domingo (29).

De acordo com seu agente, Thomas Bowington, Prowse morreu após uma curta doença. Em 2018 a mídia divulgou que Prowse estava fazendo um tratamento para câncer de próstata.

“É com grande pesar e tristeza de partir o coração para nós e milhões de fãs ao redor do mundo anunciar que nosso cliente DAVE PROWSE MBE faleceu aos 85 anos”, disse a Bowington Management no Twitter.

“Que a força esteja com ele, sempre!” seu ex-agente, Thomas Bowington, disse em um comunicado à BBC.

“Embora famoso por interpretar muitos monstros – para mim e para todos os que conheceram Dave e trabalharam com ele, ele foi um herói em nossas vidas”.

Ator de Darth Vader morre aos 85 anos

Prowse usava terno e capacete pretos para interpretar Darth Vader, mas foi o ator James Earl Jones quem deu a voz ao personagem.

O sotaque inglês do West Country de Prowse foi visto como inadequado para o papel.

Mas foi seu papel como o “Homem do Código da Cruz Verde” em uma campanha britânica de segurança no trânsito que Prowse disse ter mais orgulho. Ele recebeu o prêmio MBE – Membro da Ordem Mais Excelente do Império Britânico – em 2000 por esse papel.

Prowse nasceu em uma família da classe trabalhadora e cresceu em uma propriedade municipal em Southmead, no sudoeste da Inglaterra. Ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Bristol Grammar School.

Ele tinha paixão pelo fisiculturismo e foi Campeão Britânico de Levantamento de Peso várias vezes na década de 1960.

Assim, seu físico amplo e figura elevada o ajudaram a conseguir papéis como monstros e vilões em programas de TV e filmes.

Ele interpretou o monstro em “O Horror de Frankenstein” em 1970 e um torturador barbudo em “Carry on Henry” em 1971. Nesse mesmo ano, ele apareceu como guarda-costas no filme distópico de Stanley Kubrick “Laranja Mecânica”, em 1971.

Além disso, ele continuou a interpretar Darth Vader em todos os três filmes originais “Star Wars“, em 1977, 1980 e 1983.

Saúde e condicionamento físico continuaram sendo um interesse para Prowse, que também trabalhou como personal trainer para atores que desempenhavam o papel de Superman, incluindo Christopher Reeve, e escreveu um livro chamado “Fitness is Fun”.

Ele publicou uma autobiografia, “Straight from the Force’s Mouth”, em 2011.