Tela Quente de hoje (16) vai passar a série The Mandalorian, de Star Wars

Após a novela ‘A Força do Querer’, a Globo vai passar na Tela Quente de hoje (16), a série “The Mandalorian: Uma História de Star Wars”, a partir das 23h (horário de Brasília).

Filme da ‘Tela Quente’ de hoje (16/11):

Criado por Jon Favreau (Homem de Ferro e O rei leão), o seriado que vai passar na Tela Quente de hoje gira em torno de uma trama inédita. Aqui, o espectador acompanha um caçador de recompensas, interpretado por Pedro Pascal, que viaja por territórios esquecidos e marginais do espaço em busca personagens procurados. O objetivo dele é conquistar dinheiro para o seu povo, os mandalorians.

Em The Mandalorian, Din Djarin é um guerreiro solitário que trabalha como caçador de recompensa. Ele embarca numa jornada pelos territórios esquecidos da galáxia, logo após a queda do Império e antes da criação da temida Primeira Ordem. Na Tela Quente de hoje, acompanhamos as dificuldades de um atirador solitário nos confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República.

Baby Yoda

Seu nome não é Yoda, e ele é apenas uma espécie de bebê, mas o personagem Mandalorian que foi apelidado de Baby Yoda , e é oficialmente chamado de “The Child”, é a estrela emergente do novo serviço de streaming Disney Plus . Muito bom para um personagem cujo nome e espécie talvez nunca saibamos.

O personagem do novo seriado de ‘Star Wars’ tem 50 anos e não é uma versão mais nova do famoso mestre.

Título Original Mandalorian, The – Compilation – Eps.1 E 2

Elenco Pedro Pascal, Carl Weathers, Gina Carano, Giancarlo Esposito

Direção Jon Favreau

Nacionalidade Americana

Gênero Aventura, Ficção científica

Assista ao trailler Tela Quente de hoje

Acompanhe a programação da Tela Quente de hoje e mais filmes no DCI.