Estreito de Ormuz: O que acontece se o Irã fechar o corredor global de petróleo?

A escalada militar iniciada em 28 de fevereiro de 2026, com ataques dos Estados Unidos a instalações estratégicas iranianas, recolocou no centro do debate geopolítico uma das rotas marítimas mais sensíveis do planeta: o Estreito de Ormuz. Em meio à troca de bombardeios, ameaças e discursos inflamados, voltou a circular a possibilidade de que o Irã tente fechar a principal via de escoamento de petróleo do mundo como forma de retaliação.

A hipótese não é nova. Ao longo das últimas décadas, Teerã já mencionou diversas vezes o bloqueio do estreito em momentos de tensão. Mas o cenário atual, marcado por confrontos diretos envolvendo também Israel e bases americanas no Golfo, ampliou o temor de que a ameaça saia do campo retórico.

A pergunta que domina governos, mercados e empresas é direta: o que aconteceria se o Estreito de Ormuz fosse fechado?

Onde fica o Estreito de Ormuz e por que ele é importante

O Estreito de Ormuz conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e, consequentemente, ao Mar Arábico. Ao norte está o Irã; ao sul, Omã e os Emirados Árabes Unidos. Em seu ponto mais estreito, a passagem tem cerca de 33 quilômetros de largura. Apesar de relativamente estreito, é profundo o suficiente para receber os maiores superpetroleiros do mundo.

Trata-se do principal gargalo energético do planeta. Estimativas internacionais indicam que aproximadamente 20% de todo o petróleo consumido globalmente passa diariamente por ali. Em números absolutos, isso representa algo entre 20 e 30 milhões de barris por dia, considerando petróleo bruto, derivados e gás natural liquefeito.

Não é apenas o petróleo iraniano que depende da rota. Exportadores como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos utilizam o estreito como corredor essencial para abastecer Ásia, Europa e outras regiões.

O que desencadeou a nova escalada em 2026

A tensão ganhou novo patamar na madrugada de 28 de fevereiro de 2026, quando os Estados Unidos realizaram uma série de ataques contra alvos estratégicos iranianos. O governo americano justificou a ofensiva como resposta a avanços considerados preocupantes no programa nuclear de Teerã.

O presidente Donald Trump declarou que “grandes operações de combate” estavam em andamento. Em resposta, o Irã lançou ataques contra Israel e contra países que abrigam bases militares americanas, como Bahrein, Catar, Kuwait, Jordânia e Emirados Árabes Unidos.

No centro das decisões iranianas está o Conselho Supremo de Segurança Nacional, órgão que opera sob a autoridade do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. É esse conselho que teria a palavra final sobre qualquer medida extrema, incluindo o fechamento do estreito.

Por que o fechamento teria impacto imediato nos preços

Os mercados reagiram quase instantaneamente às notícias de escalada. O preço internacional do petróleo, que já vinha acumulando alta desde janeiro, voltou a subir com força diante da simples possibilidade de interrupção no tráfego marítimo.

O motivo é simples: o Estreito de Ormuz concentra uma fatia tão grande da oferta global que qualquer bloqueio, ainda que parcial ou temporário, reduz imediatamente a disponibilidade física de barris no mercado.

Menos oferta, com demanda estável ou elevada, significa preços mais altos. Essa lógica se aplica tanto ao petróleo quanto ao gás natural liquefeito, especialmente ao exportado pelo Catar.

Em um cenário extremo de bloqueio total, analistas projetam que o barril poderia disparar em questão de dias, pressionando cadeias produtivas e reacendendo temores inflacionários globais.

Efeitos na economia mundial

O impacto não ficaria restrito às refinarias. O petróleo é insumo fundamental para transporte, produção industrial, geração de energia e fabricação de uma ampla gama de produtos.

Com o aumento do custo do combustível:

O frete marítimo e terrestre tende a subir;

O preço de alimentos e bens industrializados pode aumentar;

Companhias aéreas e de logística sofrem com margens pressionadas;

Bancos centrais enfrentam nova pressão inflacionária.

Países que ainda tentam consolidar a recuperação econômica pós-pandemia e lidar com ciclos de juros elevados seriam diretamente afetados.

Ásia seria a região mais atingida

A maior parte do petróleo que passa pelo Estreito de Ormuz tem como destino a Ásia. A China é o principal comprador de petróleo iraniano e também um dos maiores importadores de petróleo saudita e iraquiano.

Estima-se que cerca de 90% das exportações iranianas de petróleo tenham como destino a China. Além disso, mais da metade de toda a energia que atravessa o estreito também segue para portos chineses.

Índia, Japão e Coreia do Sul também dependem fortemente da rota. No caso da Índia, quase metade do petróleo importado passa por Ormuz. Japão e Coreia do Sul chegam a receber mais de 60% de suas importações energéticas via estreito.

Uma interrupção significativa elevaria custos de produção, pressionaria exportações e poderia desacelerar economias fortemente baseadas em manufatura.

Como o Irã poderia tentar fechar o estreito

Do ponto de vista técnico, o Irã dispõe de meios para provocar uma interrupção temporária. Entre as estratégias discutidas por especialistas estão:

Minagem das rotas marítimas;

Uso de lanchas rápidas armadas com mísseis antinavio;

Emprego de submarinos;

Ataques pontuais a navios comerciais.

As águas territoriais do Irã cobrem parte relevante da área de navegação, o que amplia sua capacidade de interferência.

A Guarda Revolucionária Islâmica tem histórico de operações de assédio a embarcações estrangeiras. Sequestrar navios ou provocar incidentes isolados é algo que já ocorreu no passado.

Por que manter o bloqueio seria difícil

Apesar da capacidade de gerar instabilidade, manter um bloqueio total por tempo prolongado seria extremamente complexo.

Primeiro, porque os Estados Unidos mantêm presença naval robusta na região, incluindo a Quinta Frota baseada no Bahrein. Em caso de bloqueio formal, a tendência seria uma resposta rápida para garantir a liberdade de navegação.

Segundo, porque o próprio Irã depende da exportação de petróleo. Fechar o estreito significaria também prejudicar suas receitas em um momento de forte pressão econômica.

Terceiro, porque países como a China, principal compradora do petróleo iraniano, dificilmente aceitariam passivamente uma interrupção prolongada que encarecesse sua matriz energética.

O precedente da “guerra dos petroleiros”

O histórico da região reforça o argumento de que bloqueios tendem a ser limitados. Durante a guerra entre Irã e Iraque, nos anos 1980, houve a chamada “guerra dos petroleiros”, com ataques a embarcações comerciais.

Naquele período, os Estados Unidos organizaram comboios para escoltar navios kuwaitianos e proteger o fluxo de petróleo. Apesar da tensão e dos ataques, a navegação nunca foi completamente interrompida.

Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã já ameaçou fechar o Estreito de Ormuz diversas vezes — mas nunca levou a medida às últimas consequências.

Rotas alternativas podem compensar?

Ao longo dos anos, produtores do Golfo investiram em rotas alternativas para reduzir a dependência de Ormuz. A Arábia Saudita possui o oleoduto Leste-Oeste, que liga campos petrolíferos ao Mar Vermelho. Os Emirados Árabes Unidos operam um oleoduto que conecta Abu Dhabi ao porto de Fujairah, no Golfo de Omã, fora do estreito.

O próprio Irã inaugurou o oleoduto Goreh-Jask, com saída também no Golfo de Omã. No entanto, a capacidade combinada dessas rotas alternativas é limitada frente ao volume total que passa pelo estreito. Elas poderiam aliviar parte do impacto, mas não compensar integralmente um bloqueio total.

Além de provocar reação militar americana, a medida poderia:

Afastar vizinhos do Golfo;

Comprometer relações com a China;

Acelerar isolamento diplomático;

Reduzir drasticamente sua própria receita petrolífera.

Por outro lado, ameaçar o bloqueio funciona como instrumento de pressão geopolítica. Mesmo sem fechar formalmente a rota, o simples aumento da percepção de risco já impacta preços e mercados.

