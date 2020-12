Mulher Maravilha 1984 tem maior bilheteria durante a pandemia.

Lançado no Natal, o filme arrecadou US$ 16,7 milhões em vendas de ingressos nos EUA. Bem como US$ 36,1 milhões no mundo todo, de acordo com a Warner Bros.

A sequência do sucesso de 2017 estrelado por Gal Gadot foi lançada nos cinemas e no serviço de streaming HBO Max no mesmo dia.

“Wonder Woman 1984 quebrou recordes e superou nossas expectativas em todas as nossas principais visualizações e métricas de assinantes nas primeiras 24 horas no serviço. Assim, o interesse e o impulso que estamos vendo indicam que isso provavelmente continuará além do fim de semana”, disse Andy Forssell , vice-presidente executivo e gerente geral da WarnerMedia.

Dessa forma, os produtores disseram que um terceiro filme em breve estará em produção.

“Durante esses tempos tão difíceis, foi bom dar às famílias a opção de desfrutar deste filme edificante em casa.Já que assistir no cinema não era uma opção”.

Quase dois terços das salas de cinema nos EUA estão fechadas agora. Assim, essa foi a razão pela qual o estúdio optou por lançar o filme online também.

O total de horas de exibição na HBO Max triplicou no dia 25 em comparação com um dia normal de novembro, disse a empresa.

O terceiro filme será escrito e dirigido por Patty Jenkins – que estava no comando dos dois primeiros. Bem como contará com Gadot novamente, disse a Warner Bros.

Sequência recebe críticas

Nem todo mundo amou este segundo filme.

O site de resenhas Rotten Tomatoes avaliou o filme com 65%, com os críticos sustentando que “luta com a sobrecarga da sequência”, reconhecendo que “ainda oferece escapismo vibrante o suficiente para satisfazer os fãs da franquia”. A pontuação de audiência foi de 73%, de acordo com o site de análise.

O Rotten Tomatoes deu à primeira “Mulher Maravilha” uma avaliação de 93% em 2017.

Lançamento na HBO Max

O lançamento do filme aconteceu no dia 25 de dezembro nos cinemas e na HBO Max. Além disso, não houve custo adicional para os já assinantes da plataforma.

Por conta do fechamento das salas de cinema e com a bilheteria tão incerta, uma estreia em streaming ajudou a impulsionar a HBO Max.