Mulher Maravilha 1984 será lançado em streaming no Natal

O filme Mulher Maravilha 1984 será lançado em streaming e também nos cinemas no Natal.

O tão aguardado filme que com Gal Gadot, Chris Pine e Kristin Wiig, estreará no dia 25 de dezembro nos cinemas e na HBO Max. Além disso, não haverá custo adicional para os já assinantes da plataforma.

Contudo, ainda não há data de lançamento para cinemas internacionais. Mas para países onde o HBO Max está acessível, o filme estará disponível para transmissão a partir de 16 de dezembro por um mês.

A Warner Bros. fez o anúncio quatro meses depois de o estúdio tentar atrair os espectadores de volta aos cinemas com o lançamento de “Tenet”, do diretor Christopher Nolan. Esse filme gerou cerca de US$ 353 milhões em todo o mundo, com apenas US$ 56 milhões vindos do público americano.

Com a bilheteria tão incerta, uma estreia em streaming deve impulsionar a HBO Max, que tem lutado para gerar o entusiasmo do consumidor desde o seu início, em maio.

Mulher Maravilha 1984 será lançado em streaming

Gadot, que interpreta a superheroína, compartilhou a emocionante notícia em um tweet na quarta-feira (18).

“Chegou a hora”, escreveu ela no Twitter. “Em algum momento você tem que escolher compartilhar qualquer amor e alegria que você tem para dar, acima de tudo. Nós amamos nosso filme como amamos nossos fãs. Então, realmente esperamos que nosso filme traga um pouco de alegria e alívio para todos vocês nesta temporada de férias”.

“Assista nos cinemas, que estão seguros (confira o grande trabalho que os cinemas fizeram para que isso acontecesse!). E também na sua casa na HBO Max”, acrescentou ela. “Boas festas para todos vocês. Esperamos que gostem de nosso filme tanto quanto gostamos de fazê-lo”.

Anteriormente, “Mulher Maravilha 1984” estava com lançamento previsto para 5 de junho. Porém sofreu um adiamento para os dias 14 de agosto e 2 de outubro por conta da pandemia de covid-19.