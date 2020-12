New England x Los Angeles: saiba onde assistir os jogos da NFL

O clássico da NFL, New England x Los Angeles, será realizado neste domingo (6), às 18h25 (horário de Brasília). O jogo ocorrerá na casa dos patriotas, em Inglewood, no SoFi Stadium. Ambos, precisam da vitória para subir na tabela de classificação. O New England, tem 5 vitórias e 6 derrotas, mas jogando em casa, é favorito nesta rodada. Já o Los Angeles, não tem bom aproveitamento, o time vem de 8 derrotas e apenas 3 vitórias na competição. Ficando assim em último na tabela da conferência Oeste e entrando em campo neste domingo, com sede de vitória.

A semana 13 do futebol americano chega com tudo para os amantes do esporte, e com transmissões mais acessíveis. Saiba onde assistir e acompanhar o campeonato da NFL na telinha da sua TV.

New England x Los Angeles: onde assistir?

Os jogos da NFL são transmitidos pelos canais ESPN e canais Fox Sports. Também é possível acompanhar a temporada pelos serviços de streaming WatchESPN e Fox Sports. Para quem procura por um acompanhamento em tempo real, é possível, também, utilizar o Google para receber notificações.

NFL: confira todos os jogos da semana 13

DOMINGO – 6 DE DEZEMBRO

New Orleans Saints x Atlanta Falcons – 15h

Detroit Lions x Chicago Bears – 15h

Indianapolis Colts x Houston Texans – 15h

Cincinnati Bengals x Miami Dolphins – 15h

Jacksonville Jaguars x Minnesota Vikings – 15h

Las Vegas Raiders x New York Jets – 15h

Cleveland Browns x Tennessee Titans – 15h

Los Angeles Rams x Arizona Cardinals – 18h05

New York Giants x Seattle Seahawks – 18h05

Philadelphia Eagles x Green Bay Packers – 18h25

New England Patriots x Los Angeles Chargers – 18h25

Denver Broncos x Kansas City Chiefs- 22h20

SEGUNDA-FEIRA – 7 DE DEZEMBRO

Washington Football Team x Pittsburgh Steelers – 19h

Buffalo Bills x San Francisco 49ers – 22h15

TERÇA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO

Dallas Cowboys x Baltimore Ravens – 22h15