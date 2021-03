Nice x Monaco: onde assistir ao jogo da Copa da França – 08/03/2021

Encerrando a segunda fase da Copa da França, Nice e Monaco se enfrentam nesta segunda-feira (08) a partir das 17h (horário de Brasília), no Alliaz Riviera. Em partida única, quem vencer está classificado para a próxima fase da competição. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

Nice x Monaco: onde vai passar o jogo da Copa da França?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 461

OI TV: 111

Como estão as equipes na temporada?

Pelo Campeonato Francês, o Nice está em 11º com trinta e cinco. Neste momento, o principal objetivo da equipe é somar pontos e, assim, subir na tabela para conquistar uma vaga em competições internacionais. No jogo de hoje, o time não pode contar com Maolida.

Por outro lado, o Monaco aparece em uma situação melhor, já que ocupa o 4º lugar com cinquenta e cinco pontos. Vivo na luta pelo topo da tabela, a equipe tem um bom retrospecto, sendo dezessete vitórias, quatro empates e sete derrotas. Então, para o confronto desta segunda, Gelson Martins e Willem Geubbels continuam no departamento médico.

Possíveis escalações de Nice x Monaco

Possível Nice: Benítez; Daniliuc, Todibo, Saliba, Kamara; Schneiderlin; Claude Maurice, Attal, Thuram, Maolida; Gouiri.

Possível Monaco: Mannone; Sidibé, Badiashile, Maripán; Fofana, Tchouameni, Caio Henrique, Fàbregas; Volland, Ben Yedder, Golovin.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez na quarta-feira (03) pela 28ª rodada do Campeonato Francês. Assim, o Nice saiu vitorioso do confronto contra o Nimes por 2 a 1 jogando em casa.

Enquanto isso, o Monaco foi derrotado pelo RC Strasbourg por 1 a 0.

