Conheça 5 famosos que são donos de times de futebol

Muitas vezes, não há como colocar em palavras a paixão que sentimos por nosso time favorito. Por ele, fazemos coisas inexplicáveis. Quem sabe compra-lo? Estas celebridades levaram o amor e a admiração que sentem ao extremo e adquiriram os seus times do coração. Então, conheça 5 famoso são donos de times de futebol.

Lebron James é dono do Liverpool

Nem só de basquete vive o astro Lebron James. Fã declarado do Liverpool, equipe da Inglaterra, o jogador americano visitou pela primeira vez o Anfield em 2011. Em entrevista, ele declarou que essa foi a melhor experiência de sua vida. Conheceu jogadores e, além disso, também fez uma doação de US$ 10.000 para a Fundação LFC.

Naquele mesmo ano, Lebron tornou-se acionista da equipe através do Fenway Sports Group, que realizou a compra do time, tendo parte de 2% do clube para si.

Elton John comprou o Watford

Como todo bom inglês, Elton John também possui o seu time de futebol favorito. Desde criança, sempre foi apaixonado pelo Watford. Foi então que, em 1976, o astro decidiu comprar o clube com a pretensão de dominar o futebol inglês.

O cantor, definido como o presidente ideal, mesmo com a agenda lotada de shows e compromissos sempre estava lá para apoiar a equipe. Além disso, a época ficou conhecida como dias dourados, já que conseguiu alcançar feitos inéditos como chegar até a elite do Campeonato Inglês, principalmente com o excepcional comando do técnico Graham Taylor, outro grande ídolo do Watford.

Hoje, em definição do site do próprio clube, Elton John é o Presidente honorário vitalício.

Ryan Reynolds virou ceo do Wrexham

Disposto a tornar o clube da quinta divisão, Wrexham, um grande clube, o ator canadense Ryan Reynolds juntamente com seu colega de trabalho, Rob McElhenney. adquiriram o comando do clube em novembro do ano passado.

O negócio se concretizou depois que torcedores votaram a favor da proposta de Ryan e Rob. A intenção, segundo a própria dupla, é transformar o Wrexham em uma força global, com sucesso tanto dentro quanto fora de campo.

Louis Tomlinson comprou o Doncaster Rovers

O cantor inglês, ex-integrante da boy band One Direction, também tornou-se dono do seu time do coração. Em 2014, ele adquiriu o Doncaster Rovers Football Club, equipe da quarta divisão inglesa.

Então, a venda aconteceu em junho de 2014. Louis divide a presidência com John Ryan, ex-proprietário do clube local, que também participou da negociação. Desde então, a estrela da música trabalha em prol de fortalecer e ajudar o time do coração a crescer.

Em 2017, Louis gravou o videoclipe da música Back To You, em parceria com a cantora Bebe Rexha, no estádio do Doncaster.

Steve Nash é proprietário do Mallorca

Ex-astro da NBA, Steve Nash também aparece na lista de famosos donos de times de futebol. Em 2016, a Liga ACQ Legacy Partners, formada por experientes proprietários da NBA como Robert Sarver, Andy Kohlberg e o próprio Steve Nash, comprou o Mallorca, equipe espanhola, por 20 milhões de euros.

A principal meta do grupo era reerguer e colocar o time na em evidência. Dessa maneira, eles conseguiram. Nesta temporada, o Mallorca disputa a segunda divisão espanhola mas, está prestes a a ser promovido para a elite do futebol espanhol.