Nova companhia área começa a operar em março no Brasil

Chegou neste sábado (20) em Natal, no Rio Grande do Norte, o primeiro avião da Itapemirim Transportes Aéreos. A nova companhia área vai voar para destinos nacionais a partir de março. O modelo de aeronave é um Airbus A320, que saiu de Madri, Espanha.

Agora, O avião ficará em Natal (RN) e depois seguirá para São José dos Campos (SP), onde será customizado com as cores da empresa.

Nova companhia aérea

A empresa promete democratizar o transporte aéreo brasileiro e oferecer mais conforto em suas viagens, em comparação as concorrentes nacionais. Para isso, a companhia deve oferecer maior espaço entre as poltronas e serviço de bordo diferenciado.

“Estamos radiantes com a oportunidade de riscar o céu brasileiro com as cores da Itapemirim e oferecer novas possibilidades de viagem para todos os brasileiros. Também estamos muito felizes porque todo o cronograma vem sendo cumprido para obtermos as certificações junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)”, disse o presidente do grupo, Sidnei Piva, em comunicado.

O voo inaugural deverá ser com convidados entre Vitória (ES) e Brasília (DF). Outras cidades que deverão ser atendidas pela nova companhia aérea logo no início das operações serão São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Presidente Prudente (SP), Rio de Janeiro, Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Florianópolis (SC), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Goiânia (GO).

Os aviões da Itapemirim seguirão o mesmo padrão de cores já utilizado nos ônibus da empresa. A fuselagem será toda amarela com a cauda na cor preta. As aeronaves terão capacidade para até 160 passageiros.

Além disso, o grupo planeja integrar as viagens aéreas com as rotas de ônibus da Viação Itapemirim.

Itapemerim é uma das mais tradicionais empresas de ônibus do País, com 292 linhas interestaduais, e estava à beira da falência quando foi adquirida por Piva.