Nubank libera pagamentos por aproximação em celulares Android

Nubank, o banco digital conhecido por seu cartão de cor roxa, agora permite realizar pagamentos por aproximação no celular. Através da carteira digital Google Pay no Android, os usuários podem pagar tanto em lojas físicas como online.

O que é o Nubank?

O Nubank é uma fintech, um banco digital, criado em 2013 para concorrer com os serviços tradicionais. Através de um atendimento personalizado e taxas menores, a empresa conquistou 25 milhões de clientes.

Como cadastrar o Nubank no Google Pay?

Para usar o Nubank no Google Pay, basta acessar o aplicativo do banco digital. Em seguida, na tela inicial, clique em “Registrar no Google Pay”.

Como resultado, o aplicativo do Nubank irá mostrar os cartões que podem ser registrados. Logo depois, selecione o cartão e digite a senha de 4 dígitos para confirmar.

Por último, você deve aceitar os termos, e selecionar a forma de verificação do cartão. Pronto, agora basta clicar em “Continuar” para confirmar o registro.

O Google Pay para Nubank ainda não está disponível em celulares da Apple. No entanto, o banco digital já sinalizou que isso será possível ainda em 2021.

Nubank no Google Pay é seguro?

Sim. Os dados são criptografados, e ficam seguros, longe do acesso de hackers. Desse modo, ao fazer compras em sites ou aplicativos, basta selecionar o pagamento via Google Pay através do Nubank. Em seguida, confirme a transação com um clique, sem a necessidade de fornecer dados adicionais.

As carteiras digitais fazem uso de uma tecnologia que dispensa o envio do número do cartão para a maquininha. Em vez disso, ela transfere um token que é verificado para liberar a transação.

Quer aprender mais sobre proteção de dados? Recomendo o artigo que a equipe do Mercado Bitcoin escreveu sobre privacidade através da criptografia.

Qualquer Android possui esta função?

Não. Seu celular Android precisa ser compatível com a tecnologia de aproximação NFC. Caso contrário, não será possível usar o Google Pay no celular. Além disso, o terminal de pagamento da loja também precisa ter suporte à tecnologia.

De acordo com o Nubank, o lançamento da integração com o Google Pay ocorre após as compras por aproximação duplicarem em 2020. Ou seja, foram 90 milhões de transações sem contato entre o cartão Nubank e o terminal de compras.