Número de mortes por Covid-19: dados apontam redução em 14 estados

Segundo dados atualizados, Brasil registra média móvel de 493 mortes por covid-19, em 24h, o que contabiliza uma redução de 19% em comparação há duas semanas – depois de dois dias em estabilidade, há de novo queda nas mortes, segundo números divulgados nesta quinta-feira (22).

No último dia, foram registrados 25.033 novos casos da doença e o total de óbitos é de 155.962. Desde março, início da pandemia, foram mais de 5 milhões brasileiros contaminados pelo novo coronavírus. A média móvel de casos está em 22.098 novos diagnósticos por dia, na última semana, cerca de 12% menos em relação ao mesmo levantamento de 14 dias atrás.

Amazonas na contramão das mortes por covid-19

O estado do Amazonas, que registrou números altos de óbitos em maio, e depois de um período de estabilidade, voltou a apresentar crescimento de mortes por covid-19. O governo do estado confirmou esse aumento e disse que tem reforçado as recomendações para que a população se proteja e evite aglomerações.

Além do Amazonas, outros estados seguem em alerta contra a contaminação: Rio Grande do Norte e Roraima. Os estados de Tocantins, Maranhão, Piauí, Paraíba, Sergipe, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, além do Distrito Federal, não apresentaram quedas ou tiveram alta nos óbitos.

Contudo, os dados que registram maior queda móvel de mortes por covid-19 continuam sendo: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pará, Alagoas, Bahia, Goiás, Acre, Rondônia, Amapá, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.