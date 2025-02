O que foi? Ponte Rio-Niterói tem trânsito lento no sentido RJ

Na manhã desta terça-feira, 18 de fevereiro, os condutores que precisarem atravessar a ponte Rio-Niterói sentido Rio de Janeiro vão enfrentar lentidão. O trajeto que costuma levar 13 minutos aumentou para 31 minutos.

Engarrafamento na Ponte Rio-Niterói

O trânsito na ponte apresenta lentidão e congestionamento começou na segunda-feira, 17, depois que a concessionária Ecoponte fechou uma das faixas de acesso à Alameda, no sentido Rio, para fazer uma do observação de tráfego. A medida, segundo a empresa, serviu como um teste para “melhorias no horário de pico”.

Nas redes sociais, motoristas e passageiros criticaram a operação. “E hoje que a ecoponte fechou uma das vias de quem vem de São Gonçalo para Niterói para pegar a ponte… Segunda feira 35 graus na alameda e estão fechando FAIXA PRA SUBIR PRA PONTE”, escreveu uma seguidora.

“A Ecoponte fez história hoje. O teste mais burro da história. Resolver fechar uma faixa da Ponte Rio – Niterói, sentido Rio, numa segunda de manhã, na volta às aulas. Nem um estagiário iria propor um absurdo desse. 4h no trânsito”, criticou outra internauta.