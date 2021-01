O que o ‘BBB’ pode aprender com ‘A Fazenda 12’

O ano de 2020 foi um ano caótico e disso ninguém duvida. Mas, apesar de tudo, foi um ano marcado por grandes programas de televisão, como o reality A Fazenda 12, da Record TV. Mesmo diante de erros, o programa foi histórico e foi o maior em audiência desde as temporadas anteriores. Com isso, com o reality BBB batendo na porta, o que o sucesso de A Fazenda 12 pode ensinar. Vamos por partes.

Escolha do elenco pode ajudar o BBB?

Sim, a escolha do elenco pode transformar o reality em um sucesso ou em um fracasso. Em A Fazenda 12, o elenco foi escolhido a dedo e digo mais, foi certeiro a começar pela campeã. De temperamento forte, Jojo Todynho, dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ foi a maior escolha da edição de número 12. Ela foi a grande estrela da temporada toda e o que só movimentou ainda mais os números em ritmo de audiência para a emissora. Além dela, o cantor Biel também causou bastante no jogo e isso rendeu atritos e consequentemente, mais telespectadores. A funkeira MC Mirella também rendeu na casa, o melhor jogador, Lucas Selfie fez o seu jogo, Raissa Barbosa enlouqueceu os fãs, assim como Lidi Lisboa que surpreendeu. Todos esses personagens escolhidos tiveram opiniões, debateram e jogaram o jogo, coisa que deve acontecer em um reality show de sucesso.

Tarefas diárias da casa

No reality A Fazenda 12, os peões (como são chamados), tem horário para acordar e tarefas diárias para serem cumpridas. Todo começo da semana, o fazendeiro da vez tem a missão de dividir as tarefas da casa como: cuidados com os animais, limpeza do lixo, cuidar da horta e plantas, da cozinha, dos quartos e por aí vai. Ou seja, não seria nada mal se os brothers do BBB 21 tivessem atividades pré-determinadas a cumprirem na casa mais vigiada do Brasil. Ou melhor, horários para acordar e tudo mais. Assim, ninguém acumulava funções e eles ocupariam melhor o tempo ocioso. Afinal, o público quer ver o parquinho pegando fogo.

Votação às claras deveria ter no BBB 21

Uma das coisas que o reality da Record faz e que causa o famoso fogo no feno entre os participantes, é uma votação da roça aberta ao vivo. Comandada pelo apresentador Marcos Mion, os peões são colocados no deck de votação e cada um vota em quem quiser, dando justificativas na cara do coleguinha. Um dos resultados: o fogo no feno rola solto e o público se diverte. Então Tiago Leifert e Boninho, sem confessionário. O telespectador quer ver a reação dos participantes ao levar um voto no paredão.

Punições decentes também

Um dos diferenciais no reality da Record, é que as punições realmente são merecedoras e agradam os fãs. Em A Fazenda 12, se o peão desobedecer alguma regra do regulamento do programa, a casa toda é penalizada com alguma punição. Já teve diversas, entre elas: Ficar 48 horas sem água encanada, ficar 24 horas sem café, seis horas sem gás e por aí vai.

Já no BBB, se os participantes desobedecem uma regra no jogo, ele perde estalecas. O recorde de infrações no BBB 20, ocorreram a maioria por parte do brother Daniel. Algumas ocorreram quando ele decidiu levar bebidas para a sede, o que é proibido. A consequência fez com que todos os participantes perdessem 50 estalecas.

Mion fez a diferença

Em A Fazenda 12, o apresentador Marcos Mion fez a diferença no jogo. Seus discursos de eliminação fizeram com que ele e o público se emocionassem. Até mesmo as trapalhadas, os gaguejos fizeram com que a atração fosse um diferencial, mostrando que ele é gente como a gente e está sujeito a falhas. Ele homenageou Pedro Bial, Mike Tyson, Silvio Santos e várias outras personalidades. Interagiu com os fãs através das redes sociais e até deu spoiler em uma das lives nos intervalos do reality. O fato é que Tiago Leifert, apresentador do BBB, poderia sim aprender muitas coisas com a maneira como Mion comandou a edição. Preciso nem dizer, que Mion era o que mandava melhor nas enquetes do Twitter.

