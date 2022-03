Onde assistir jogo do São Paulo hoje x Botafogo SP e horário (19/03)

Neste sábado, São Paulo e Botafogo SP disputam a partir das 16h, no Estádio Morumbi, na capital paulista, pela última rodada da primeira fase no Campeonato Paulista de 2022. Dessa maneira, confira a seguir onde assistir o jogo do São Paulo hoje ao vivo.

O elenco do Tricolor vem de vitória em cima do Manaus pela Copa do Brasil, classificando-se para a fase adiante, enquanto o Botafogo entra em campo depois de vencer o Novorizontino.

Onde assistir jogo do São Paulo hoje

O jogo entre São Paulo e Botafogo SP hoje vai passar ao vivo no Youtube do Paulistão, pay-per-view Premiere e TV Paulistão Play, a partir das 16h (Horário de Brasília).

A plataforma do Premiere, pay-per-view da Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura, assim como no site (www.premiere.globo.com) por valores de R$49,90 até R$89,90.

Já o streaming da FPF, o Paulistão Play, pode ser encontrado no portal (www.paulistaoplay.com.br), por R$34,99.

Como estão as equipes na temporada?

O time tricolor garantiu a sua participação na terceira fase da Copa do Brasil após vencer o Manaus na última quarta-feira. Já no Campeonato Paulista, o elenco também está classificado nas quartas e, por isso, entra em campo apenas para cumprir tabela para enfrentar o São Bernardo nas quartas.

Enquanto isso, o Botafogo ainda tem esperança de garantir-se nas quartas de final já que aparece em terceiro lugar no grupo C com 18 pontos, isto é, está empatado com o Ituano na disputa. Por isso, o grupo visitante deve vencer o jogo deste sábado e torcer por uma derrota do oponente e também do Mirassol. Se os dois perderem, aí basta um empate para a classificação.

Escalações de São Paulo x Botafogo SP:

Igor Vinicius, Gabriel, Gabriel Sara e Tiago Volpi continuam afastados.

Provável São Paulo: Jandrei; Miranda, Léo, Moreira, Reinaldo; Igor Gomes, Colorado, Pablo, Marquinhos; Juan, Luciano

Os visitantes não tem novas baixas.

Provável Botafogo SP: Deivity; Marlon, Joseph, Joaquim, Tarik, Jean; Dudu, Felipe Soutto, Emerson, Bruno Michel; Hélio

Relembre em vídeo o último jogo do São Paulo.

RJogos do Campeonato Paulista hoje

A décima segunda rodada do Paulistão, a última da fase de grupos, acontece neste fim de semana entre o sábado e domingo. Confira todos os encontros da competição.