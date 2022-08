Onde vai passar jogo do Botafogo x Ceará ao vivo na TV e horário (06/08)

Equipes estão no meio da tabela do Brasileirão e por isso buscam a vitória neste sábado

O torcedor quer saber onde vai passar jogo do Botafogo hoje contra o Ceará, pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para começar às 16h30 (horário de Brasília), neste sábado, 6 de agosto. Jogando no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partida terá transmissão ao vivo.

O clube carioca soma 24 pontos e é o 12º na tabela. Já o Ceará está em 14º lugar e tem 24 pontos também, com apenas quatro pontos a mais do que o primeiro na zona de rebaixamento.

Onde vai passar jogo do Botafogo hoje ao vivo

O jogo terá transmissão do Premiere, a partir das quatro e meia da tarde, pelo horário de Brasília.

Transmitido para todos os estados do Brasil, a partida do Campeonato Brasileiro está vai passar apenas no Premiere, pay-per-view de canais de futebol disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade.

Online, o jogo do Botafogo e Ceará pode ser acompanhado pelo Globo Play, que retransmite a partida para o aplicativo no celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Botafogo x Ceará hoje:

Data: Sábado, 06/08/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

VAR: Vinicius Furlan

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Quem é o artilheiro do Brasileirão 2022?

German Cano, do Fluminense, é o artilheiro do Brasileirão com 12 gols marcados até a vigésima rodada, válida pelo segundo turno da competição.

O argentino assumiu a ponta após marcar contra o RB Bragantino no último domingo. Atrás dele estão Pedro Raul, com 11 gols, e Calleri, com 10 gols marcados. Estes são os primeiros colocados do ranking de artilheiros.

Em cada nova rodada, os gols são computados pela CBF e colocados na lista, somando gol por gol. Ao fim da temporada, quem tiver o maior número de marcações será declarado o artilheiro da temporada.

O artilheiro do Botafogo até aqui é Erison, com 7 gols marcados.

Jogos da rodada do Brasileirão

A vigésima primeira rodada do Brasileirão começa neste sábado, seguindo até a segunda-feira, 8 de agosto, com promessa de bom futebol e muitas disputas para movimentarem a tabela de classificação.

Os destaques ficam com o jogo entre São Paulo e Flamengo e o encontro do líder Palmeiras com o Goiás.

A seguir, confira todos os jogos da rodada do Brasileirão no fim de semana.

Sábado (06/08): – onde vai passar jogo do Botafogo

Botafogo x Ceará – 16h30

Juventude x América MG – 16h30

Atlético GO x RB Bragantino – 19h

Avaí x Corinthians – 19h

São Paulo x Flamengo – 20h30

Domingo (07/08):

Fluminense x Cuiabá – 16h

Palmeiras x Goiás – 16h

Fortaleza x Internacional – 18h

Atlético MG x Athletico Pr – 19h

Segunda-feira (08/08):

Coritiba x Santos – 20h

