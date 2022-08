Classificação do Brasileirão 2022: tabela atualizada após 20ª rodada

O Palmeiras segue na liderança da Classificação do Brasileirão 2022 com vantagem de quatro pontos após a 20ª rodada. Enquanto isso, Corinthians, Fluminense, Athletico e Flamengo tentam alcançar o alviverde na briga pelo título da temporada. Confira a tabela completa do Brasileirão atualizada.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Com o fim da rodada, confira como ficou a classificação do Brasileirão 2022 atualizada e completa.

1 Palmeiras – 42 pontos

2 Corinthians – 38 pontos

3 Fluminense – 35 pontos

4 Athletico PR – 34 pontos

5 Flamengo – 33 pontos

6 Internacional – 33 pontos

7 Atlético MG – 32 pontos

8 RB Bragantino – 30 pontos

9 Santos – 27 pontos

10 São Paulo – 26 pontos

11 Goiás – 25 pontos

12 Botafogo – 24 pontos

13 América MG – 24 pontos

14 Ceará – 24 pontos

15 Coritiba – 22 pontos

16 Avaí – 21 pontos

17 Cuiabá – 20 pontos

18 Fortaleza – 18 pontos

19 Atlético GO – 17 pontos

20 Juventude – 16 pontos

O Palmeiras abriu a vigésima rodada do Brasileirão no sábado, a primeira do segundo turno, com vitória em cima do Ceará, jogando fora de casa, por 2 a 1. O resultado garantiu a vantagem do Verdão na liderança.

O Corinthians também se deu bem no fim de semana ao vencer o Botafogo por 1 a 0 dentro de casa. Com o placar, a equipe paulista segue na vice-liderança do Brasileirão, tentando colar no rival verde.

Para o Flamengo foi um bom sábado. O time carioca venceu o Atlético Goianiense por 4 a 1, garantindo a posição na parte de cima da tabela de classificação do Brasileirão 2022.

Abrindo o domingo, Internacional e Atlético Mineiro disputaram boa partida no horário das quatro da tarde. Por 3 a 0, a equipe gaúcha levou a melhor com resultado e ficou mais próximo da liderança na tabela.

Já o São Paulo decepcionou torcedores ao perder por 1 a 0 para o Athletico, jogando na Arena da Baixada. O resultado, entretanto, levou o time do Felipão para a quarta posição da classificação do Brasileirão 2022.

Fechando a vigésima rodada, Santos e Fluminense disputaram na segunda-feira e ficaram no empate por 2 a 2.

Resultados da rodada do Brasileirão

Pela 20ª rodada do Brasileirão, válida como a primeira do segundo turno, todas as vinte equipe entraram em campo neste fim de semana. Entretanto, nem todos tiveram a boa sorte de garantirem os três pontos.

Confira todos os resultados da rodada do Brasileirão.

Ceará 1 x 2 Palmeiras

Goiás 1 x 0 Coritiba

Corinthians 1 x 0 Botafogo

Flamengo 4 x 1 Atlético GO

Internacional 3 x 0 Atlético MG

Athletico PR 1 x 0 São Paulo

América MG 3 x 1 Avaí

Cuiabá 0 x 1 Fortaleza

RB Bragantino 1 x 0 Juventude

Santos 2 x 2 Fluminense

Próxima rodada do Brasileirão

A próxima rodada do Brasileirão é a 21ª rodada, começando no sábado, 6 de agosto, e seguindo até a segunda-feira, no dia 8. Todas as vinte equipes estarão dentro de campo.

O destaque fica para o encontro de São Paulo e Flamengo, além de Atlético Mineiro e Athletico, prometendo grande rivalidade em campo.

Confira todos os jogos da próxima rodada do Brasileirão 2022.

Sábado (06/08):

Botafogo x Ceará – 16h30

Juventude x América MG – 16h30

Atlético GO x RB Bragantino – 19h

Avaí x Corinthians – 19h

São Paulo x Flamengo – 20h30

Domingo (07/08):

Fluminense x Cuiabá – 16h

Palmeiras x Goiás – 16h

Fortaleza x Internacional – 18h

Atlético MG x Athletico Pr – 19h

Segunda-feira (08/08):

Coritiba x Santos – 20h

