Oração da Manhã de hoje para ter paz e sorte na sexta-feira (2/9)

Faça a oração da manhã hoje, 2 de setembro, sexta-feira, e busque a presença do Altíssimo todas as manhãs antes que sua energia e atenção sejam puxadas por todas as tarefas que você tem pela frente.

Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias. Aprenda .

Oração da Manhã

Em um mundo cheio de constante agitação e angústia, é um grande conforto saber que podemos ter a paz de Cristo. Comece cada dia pedindo a Deus que o cubra e cerque com sua paz. Descanse no conhecimento de que, embora possamos passar por problemas neste mundo, podemos nos apegar à paz de Deus, que já superou qualquer coisa que enfrentaremos!

Oração da Manhã Curta: Senhor, obrigado por me dar sua paz perfeita que habita em minha alma e governa em meu coração (Colossenses 3:15). Que eu não seja abalado pelas circunstâncias que me cercam, mas me ajude a cingir meus pés com o evangelho da paz e andar na paz que você graciosamente me deu (Efésios 6:15, João 14:27). Um homem.

Salmo do dia

Nossa fé no Deus todo-poderoso do universo será testada quando a adversidade nos derrubar. Mas tenha coragem, querido amigo, há esperança.

Às vezes, tudo o que podemos ter é um verso. Uma única sequência de palavras nos lembrando das promessas de Deus. Agarre-se às suas palavras. Agarre-se à verdade. Confie Nele e leia estes versículos.

Deus usa sua palavra para nos ajudar a ter fé quando nossa própria confiança vacila.

Salmos 1:1 – 1:2

“Bem – aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor; e na sua lei medita dia e noite”.

Oração da manhã de hoje com Bispo Bruno Leonardo