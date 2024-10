Osasco x Sesi-Bauru: horário e onde assistir o vôlei feminino hoje (8/10)

Jogo é pela ida da final do campeonato paulista de vôlei

Nesta terça-feira, 8 de outubro, acontece o jogo de ida entre Osasco e Sesi-Bauru na final do Campeonato Paulista Feminino de vôlei de 2024. A partida começa às 21h (horário de Brasília) e terá transmissão para todo o Brasil.

Onde assistir Osasco x Sesi-Bauru no vôlei

O jogo do Osasco x Sesi-Bauru hoje, dia 8, vai começar às 21h e será transmitido ao vivo pelo Sportv2 (TV fechada). Os assinantes do Globoplay podem acompanhar a retransmissão do canal em tempo real na plataforma digital.

O duelo acontece no Ginásio José Liberatti, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A grande decisão vai ser daqui a 3 dias, na sexta-feira, 11 de outubro, na Arena Paulo Skaf, em Bauru.

Como é a final?

O regulamento do torneio indica que a final será disputada em dois jogos, onde o elenco que vencer os dois levanta a taça.

Em caso de empate, na segunda partida da final, o Golden Set entra em cena, isto é, um 'novo set' será disputado em quadra entre as duas equipes para descobrir quem será o campeão. A principal regra do Golden Set é que ele só pode ir até 25 pontos, mantendo a diferença de dois pontos entre os elencos.

O time que completar primeiro os 25 pontos é o vencedor do Paulista de vôlei feminino. A final também contará com o sistema de desafios, pedido de treinadores para uma nova análise da arbitragem entre lances duvidosos do time rival.