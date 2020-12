Palmeiras x Red Bull Bragantino (27/12): saiba onde assistir e escalações

Palmeiras x Red Bull Bragantino jogam neste domingo (27), às 18h15, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Devido ao confronto contra o América MG pela Copa do Brasil, o Verdão pode ter alterações na escalação. Já a equipe de Bragança Paulista disputa apenas o Brasileirão, e então deve jogar com força máxima, para buscar a vitória e se afastar do Z-4.

Onde assistir Palmeiras x Red Bull Bragantino?

A partida entre Palmeiras x Red Bull Bragantino não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibirá o jogo no pay-per-view para todo o Brasil. Everaldo Marques narra a partida, mas com comentários de Alexandre Lozetti e Ricardinho.

Como os times chegam para o confronto?

O Palmeiras está vivo nas três competições que disputa – Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a equipe está com 41 pontos, e busca a vitória para se firmar na zona de classificação da Libertadores.

Na última rodada do Brasileiro, a equipe perdeu para o Internacional por 2 a 0, na despedida de D’Alessandro pelo Colorado. Na Copa do Brasil, o time de Abel Ferreira empatou no jogo de ida contra o América MG, em 1 a 1, mas enfrenta a equipe na próxima quarta (30), na partida da volta.

O Red Bul Bragantino quer os três pontos para se livrar de perto do Z-4. A equipe está com 31 pontos, à três da zona de rebaixamento. No entanto, na última rodada, a equipe perdeu ´por 1 a 0, para o Athletico PR, em casa.

Escalações de Palmeiras x Red Bull Bragantino

Embora esteja em três competições, Abel Ferreira não deve poupar o time inteiro neste domingo. O Verdão precisa dar uma resposta logo depois de perder para o Internacional na rodada passada, e uma vitória pode recolocar a equipe no G-4.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Lucas Lima); Gabriel Verón, Luiz Adriano (Willian) e Rony (Gustavo Scarpa).

O Red Bull Bragantino terá o desfalque do lateral Luan Cândido, por suspensão. No entanto, Lucas Evangelista e Claudinho são dúvidas para o jogo por se recuperarem de um desconforto muscular. A equipe deve ir a campo com:

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Ligger, Léo Ortiz e Edimar; Raul, Ramires e Bruno Tubarão; Artur, Claudinho e Ytalo.

Outros jogos do Brasileirão no domingo (27)

Botafogo x Corinthians – 16h

Bahia x Internacional – 16h

Athletico PR x Vasco – 18h15

Santos x Ceará – 18h15

Grêmio x Atlético GO – 20h30