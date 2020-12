Veja quando as principais ligas europeias retornam seus jogos

É comum o futebol brasileiro paralisar durante o final e início do ano. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, os jogos no país continuarão para que a temporada termine em fevereiro. Já na Europa, é tradicional que o fim de ano seja recheado de partidas. Em países como na Inglaterra, as equipes inclusive jogam no feriado do Natal ou próximo da data, no tradicional ‘boxing day’. Em outras ligas europeias, não é comum se jogar no dia das comemorações, mas logo em seguida às festas, as partidas retornam com força máxima.

Saiba os dias de jogos das ligas europeias

Inglaterra (Premier League)

No país da rainha, o futebol continua neste final de semana. Dentre as cinco principais ligas europeias (Campeonato Inglês, Francês, Italiano, Alemão e Espanhol), a Inglaterra é o único que terá jogos logo em seguida ao natal.

A 15ª rodada da Premier League começa neste sábado (26) com seis jogos, e prossegue no domingo com mais quatro.

Espanha (La Liga)

O Campeonato Espanhol é outra liga europeia que terá jogos ainda em 2020, no entanto as partidas ocorrem somente na semana que vem. No campeonato do craque Lionel Messi, as partidas acontecem nos dias 29, 30 e 31. No primeiro dia, a liga terá quatro confrontos válidos pela 16ª rodada. Já no dia seguinte mais quatro jogos, e no último dia do ano, duas partidas fecham a rodada.

Francês, Italiano e Alemão

Os campeonatos da França, Itália e Alemanha são três ligas europeias que não retornam mais em 2020. No entanto, logo na primeira semana do ano que vem, haverá jogos.

A Bundesliga (Alemanha) já retorna no segundo dia de 2020. Com partidas válidas pela 14ª rodada do campeonato, sete confrontos ocorrem no dia 2 e então duas no dia 3.

Na Série A italiana, os jogos voltam somente no dia 3 de janeiro. Com todos os duelos no terceiro dia do ano, as partidas serão válidas pela 15ª rodada da competição.

A Ligue 1 (França), volta no dia 6 de janeiro com jogos pela 18ª rodada do campeonato. Todos os 10 jogos acontecem no mesmo dia.