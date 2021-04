Por bitcoin, HSBC suspende venda de ações da MicroStrategy

Comunicado enviado pelo banco HSBC aos clientes informa que não será mais possível comprar ações da MicroStrategy, negociadas com o ticker MSTR, pela plataforma de negociação online da instituição, HSBC InvestDirect (HIDC).

Um print da mensagem do banco tem circulado nas redes sociais, e embora ainda não haja um comunicado oficial do banco britânico nem da empresa de inteligência de negócios e sofwares, personalidades influentes no mercado de criptomoedas divulgaram a informação, como Cameron Winklevoss, fundador da exchange Gemini e conhecido por ter processado Mark Zuckerberg sobre acusação de ter plagiado uma ideia dele e do irmão gêmeo (que terminou em um acordo milionário, mas com valores não divulgados).

“…então eles lutam contra você. O HSBC não está apenas proibindo a compra de Bitcoin, mas também novas compras da MSTR da MicroStrategy”, disse em uma postagem com o print do comunicado do banco.

O motivo da suspensão das negociações, segundo o comunicado, é que a MSTR seria um produto de moeda virtual e, de acordo com a nova política do HSBC para moedas e produtos virtuais, incluindo Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas, não serão mais negociados pela instituição.

HSBC rebaixa MicroStrategy

“A HIDC não participará da facilitação (compra e /ou troca) de produtos relacionados a moedas virtuais, ou produtos relacionados ou que façam referência ao desempenho de moedas virtuais”, informa o comunicado.

A informação também cita que os clientes podem manter ou vender suas ações de MicroStrategy.

A postura do HSBC, um dos maiores bancos do mundo e o maior da Europa por capitalização, de 157,2 bilhões de euros, não chega a ser novidade no mercado das criptomoedas. No início deste ano, o banco proibiu os clientes de transferirem lucros de negociações de criptomoedas para a conta do HSBC.

Por enquanto outras empresas que têm participação significativa em Bitcoin, como Tesla e Square, continuam ativas na lista de ações da HIDC.

A MicroStrategy é pioneira em investimento em Bitcoin como reserva de tesouro e recentemente anunciou que aumentou em 253 o seu total de Bitcoins, no valor de US$ 15 milhões (quase R$ 85 milhões), alcançando um total de 91,579 Bitcoins.