Previsão do tempo hoje: veja como fica o clima nesta quarta

A quarta-feira será instável em diversas regiões do estado de São Paulo, mas principalmente na capital. Por isso, confira abaixo as principais informações sobre como o tempo vai ficar na capital metropolitana e no litoral paulista. Veja a previsão do tempo hoje:

Previsão do tempo hoje na Capital

O início da quarta-feira será de sol entre nuvens, que devem se prolongar até o início da tarde, quando os termômetros vão registrar um aumento na temperatura. Assim como os outros dias, o tempo fica instável, e deve chover em alguns bairros da capital. As pancadas não devem se estender. Chove rápido durante o dia e à noite.

Mínima de 19°C

Máxima de 27°C

Litoral paulista

Previsão do tempo Ubatuba: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

20ºC Mínima

28ºC Máxima

Previsão do tempo Caraguatatuba: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

21ºC Mínima

29ºC Máxima

Previsão do tempo Ilhabela: Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nuvlado, com chuva a qualquer hora

23ºC Mínima

25ºC Máxima

- PUBLICIDADE -

Previsão do tempo Maresias: Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nuvlado, com chuva a qualquer hora

23ºC Mínima

28ºC Máxima

Previsão do tempo Guarujá: Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nuvlado, com chuva a qualquer hora

23ºC Mínima

28ºC Máxima

Santos: Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nuvlado, com chuva a qualquer hora

23ºC Mínima

28ºC Máxima

Praia Grande: Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nuvlado, com chuva a qualquer hora

23ºC Mínima

28ºC Máxima

Acompanhe as últimas notícias no DCI