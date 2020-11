Protestos contra racismo explodem no Brasil após assassinato no Carrefour

Na noite de quinta-feira (19), João Alberto Silveira Freitas, negro, 40 anos, foi espancado e morto em um supermercado Carrefour de Porto Alegre. Após o assassinato, revolta e indignação tomaram o país, vários atos de protesto foram registrados nesta sexta-feira (20), no Dia da Consciência Negra.

Confira alguns vídeos e imagens que repercutiram o caso nas redes sociais, durante as manifestações em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e outras cidades. As hashtags #Carrefour, #justicaporbeto e #VidasPretasImportam, estavam nos assuntos mais comentados do Brasil.

Veja: o que se sabe sobre o assassinato de João Alberto em Carrefour no RS.

Porto Alegre

Em Porto Alegre, cerca de 2.500 mil pessoas se reuniram em frente ao Carrefour, onde aconteceu o crime. A princípio o protesto estava pacífico, muitas placas e cartazes foram levantados com frases que expressavam a revolta – “Parem de nos matar“, “Vidas negras importam“, “Justiça por João Beto“, entre outros. Quase duas horas depois, um grupo de pessoas tentou invadir o supermercado fechado, alguns jovens chegaram a derrubar o portão de acesso ao estacionamento e quebraram janelas de vidro.

A Brigada Militar interveio com bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os indivíduos do portão, mas pessoa conseguiu invadir o local e ateou fogo em alguns materiais. O protesto contra a morte de João Alberto acabou e alguns resquícios do ato permaneceram, como a pichação “Polícia genocida” na parede do Carrefour.

As rimas de protesto em Porto Alegre pic.twitter.com/Xutg2nHtk2 — Ponte Jornalismo (@pontejornalismo) November 20, 2020

Protestos em São Paulo

Em São Paulo, manifestantes da Marcha da Consciência Negra protestavam contra a assassinato de João, quando invadiram o Carrefour localizado na Avenida Paulista. Segundo relatos e vídeos nas redes sociais, houve depredação do estabelecimento e até mesmo uma parte do interior do supermercado foi ateada fogo. Ninguém se machucou e os organizadores encerram o ato. A polícia só chegou no local quando o protesto havia terminado.

Assim foi o começo do protesto no Carrefour em São Paulo pic.twitter.com/SQTRMpQHVy — Observatório Internacional (@observint) November 20, 2020

Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, os manifestantes protestaram em frente a dois supermercados do Carrefour, um no centro da cidade e outro no interior de um shopping center. O protesto foi organizado pelo Núcleo Rosa Egípciaca Negros, Negras e Indígenas, e contou com a presença do rapper Djonga.

"Nós viemos em paz para os trabalhadores. Para os empresários, para o Carrefour é guerra!" Declaram manifestantes. pic.twitter.com/pJZXCK8azL — Estado de Minas (@em_com) November 20, 2020

Protestos no Rio de Janeiro

O protesto contra a morte de João Alberto aconteceu na Barra da Tijuca, os manifestantes entraram no supermercado Carrefour e fecharam o estabelecimento, após pedirem ao gerente. Durante o ato, as pessoas gritavam frases como “Vidas negras importam“, “Parem de nos matar” e “Assassinos“.

AGORA NO CARREFOUR DO RJ pic.twitter.com/PaHAnD5VKn — Rene Silva (@eurenesilva) November 20, 2020

Curitiba e outras cidades

Outros protestos foram realizados em Brasília (DF), Curitiba e Ponta Grossa no Paraná, Osasco (SP) e Santa Maria (SC). Veja alguns registros dos atos na internet:

O Brasil todo está mobilizado pedindo justiça para João Alberto. Vídeo de um protesto no Carrefour em Brasília. Hoje, às 18h, teremos ato aqui em Porto Alegre em frente ao Carrefour Passo d'Areia. Nossas vidas importam!!#JustiçaPorBeto pic.twitter.com/CxizptviWH — Laura Sito ✊🏿 (@laurasito) November 20, 2020

Protesto pela morte de João Alberto Feitas reúne dezenas de pessoas em frente ao Carrefour em Santa Maria. Homem negro foi espancado até a morte por dois seguranças brancos no mercado da rede em Porto Alegre na noite de quinta-feira pic.twitter.com/kX64fkOULC — Naiôn Curcino (@Naion_Curcino) November 20, 2020

Repercussão internacional

O caso de João Alberto foi associado por muitas pessoas ao assassinato do americano negro George Floyd. O rapaz foi morto em 25 de maio deste ano, por um policial branco que, após imobilizá-lo, pressionou seu pescoço com joelho durante nove minutos, asfixiando-o. Na ocasião, protestos antirracistas foram realizados em diversos países, em grandes proporções.

Quanto à morte de João, alguns sites de notícias do exterior – como o The Guardian, Reuters, BBC World e Euro News – publicaram matérias relatando o assassinato e os consequentes protestos que foram realizados.