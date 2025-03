Jogo do Brasileirão para todos os estados do Brasil.

Qual jogo vai passar na Globo hoje: transmissão do Brasileirão (30/03/25)

Em jogo da primeira rodada do Brasileirão, neste domingo, 30 de março, a Globo exibe o confronto entre Palmeiras e Botafogo. A partida começa às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

Para quem prefere assistir os jogos pelo celular, a boa notícia é que a transmissão está disponível de graça no GloboPlay, plataforma de streaming.

O serviço de streaming vai disponibilizar a programação da emissora para assinantes e também aqueles torcedores que não são. Ou seja: é só sintonizar o aplicativo, se cadastrar com email e a senha na Conta Globo e logar com o seu número de usuário. Então, procure a programação em “Agora na TV” e pronto!

É possível para assistir o GloboPlay no navegador pelo site www.globoplay.globo.com ou também pelo celular no aplicativo, Android ou iOS, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

Jogos do Brasileirão hoje – 30/03/25

Palmeiras x Botafogo – 16h (Horário de Brasília)

Allianz Parque

Onde assistir: Globo e Premiere

Vasco x Santos – 18h30 (Horário de Brasília)

São Januário

Onde assistir: Premiere, CazeTV e Record

Bahia x Corinthians – 20h (Horário de Brasília)

Arena Fonte Nova

Onde assistir: Sportv e Premiere

