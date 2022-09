Qual o próximo feriado nacional de 2022? Folga será em outubro

Quem quer curtir uma folguinha ou fazer uma viagem estendida tem que ficar de olho nos feriados no país. Passado o 7 de setembro, o próximo feriado nacional em 2022 será dia 12 de outubro, data em que se comemora o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Além desse, os brasileiros ainda terão três outros feriados nacionais, são eles: 2 de novembro (dia de finados), 15 de novembro (dia da proclamação da República) e 25 de dezembro (Natal).

O governo federal tem uma portaria com todos os feriados nacionais do ano de 2022.

Qual o próximo feriado nacional?

O próximo feriado nacional é dia 12 de outubro, data em que se celebra a padroeira brasileira Nossa Senhora Aparecida. A data vai cair em uma quarta-feira.

O dia de Nossa Senhora Aparecida é feriado nacional, ou seja, a data atinge todo o Brasil, sem exceções. Portanto, o dia não é considerado útil em nenhuma cidade do país. As festividades acontecem em diversos lugares também e costumam ser promovidas pela Igreja Católica.

O Santuário de Nossa Senhora na cidade de Aparecida recebe muitos fiéis no dia, considerado sagrado para os católicos. Muitos devotos vão até à igreja para celebrar a santa ou mesmo pagar promessas religiosas feitas à santa. Mas em outras cidades, existem festividades também. Em diversas igrejas missas são celebradas para a santa. Para saber mais, pesquise sobre as comemorações que haverão em seu município na data.

No Brasil, dia 12 de outubro se comemora também o dia das crianças. A data celebra os direitos da criança e do adolescente e busca conscientizar a população sobre as necessidades desse grupo.

A data foi proposta pelo deputado federal Galdino do Valle Filho e foi aprovada Decreto de número 4867, em 5 de novembro de 1924.

Vale lembrar, contudo, que esta é uma data comemorativa apenas. O feriado nacional, e as folgas, se devem à celebração da padroeira do Brasil.

Outros três feriados também ocorrem até o final de 2022 no Brasil. São eles:

2 de novembro: dia de finados;

15 de novembro: dia da proclamação da República;

25 de dezembro: Natal.

Além disso, é possível que existam outros feriados municipais. Então, veja o calendário oficial da prefeitura de sua cidade e fique sabendo se haverão mais dias de folga.

+ Feriados 2022: anote o calendário de folgas no Brasil

Dia de Dia de Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil, tendo inclusive um santuário dedicado a sua imagem na cidade de Aparecida do Norte, interior de São Paulo. Mas como isso aconteceu?

Embora não se saiba exatamente como se deu o dia de Nossa Senhora Aparecida, acredita-se que as bênçãos da santa tenham começado a atingir o Brasil em 1717. Segundo consta no site do portal católico Canção Nova, a história conta que três homens, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso pescavam no rio Paraíba do Sul, estado de SP. Contudo, nenhum dos pescadores conseguia encher as redes. Até que um deles encontrou nas águas a imagem da famosa santa, que foi enrolada em um pano. Feito isso, ocorreu o que os rapazes acreditaram ser um milagre, eles conseguiram pescar uma abundancia de peixes. Essa teria sido a primeira grande benção da santa à população nacional.

No ano de 1745, no interior de São Paulo, uma capela foi construída para que a imagem de Nossa Senhora Aparecida fosse celebrada. Como o lugar recebia muitas visitas, foi crescendo e se tornou o que hoje conhecemos como a cidade de Aparecida do Norte, local do santuário.

Mas foi quase 200 anos depois, em 1930, que o Papo Papa Pio XI assinou o decreto que constituiu Nossa Senhora da Conceição Aparecida Padroeira brasileira. Nessa época, a festa era celebrada dia 7 de setembro. Foi durante a conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1953, que a festa passou a ser comemorada no dia 12 de outubro.

Em 1980, o então presidente João Figueiredo sancionou a lei de número 6.802/1980, que “Declara Feriado Nacional o Dia 12 de Outubro, consagrado a Nossa Senhora Aparecida”.

Como funciona o trabalho no feriado?

O dia de Nossa Senhora Aparecida é considerado feriado nacional e não ponto facultativo, ou seja, ele está previsto na lei brasileira. Com relação às leis trabalhistas, a constituição federal diz que o trabalho em dias de feriados nacionais e religiosos é vedado.

Mas existem algumas brechas que liberam o exercício do trabalho nesses dias. Alguns serviços, como hospitais, restaurantes, farmácias, postos de combustível, comércio, indústrias, serviços de coleta de lixo, podem funcionar nos feriados.

Mas em todo caso, a lei garante que o empregado que trabalhar no feriado deve receber em dobro ou tirar outro dia de folga compensando o dia trabalhado.

Confira o que dizem os artigos 8 e 9:

“Art. 8º Excetuados os casos em que a execução do serviço for imposta pelas exigências técnicas das empresas, é vedado o trabalho em dias feriados, civis e religiosos, garantida, entretanto, aos empregados a remuneração respectiva, observados os dispositivos dos artigos 6º e 7º desta lei.

Art. 9º Nas atividades em que não for possível, em virtude das exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho, nos dias feriados civis e religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga.”

Feriados emendados em 2023?

Quem gosta de viajar no feriado, tem que ficar de olho em quais vão ser prolongados. Ou seja, quais datas vão emendar no final de semana. Os feriados que caem na segunda ou sexta-feira podem ser emendados no sábado e domingo. Assim o trabalhador ganha mais tempo para curtir.

Em 2023, os brasileiros terão quatro feriados nacionais prolongados são eles:

Sexta-feira da paixão: 07/04/23 – Sexta-feira

Dia de Tiradentes: 21/04/23 – Segunda-feira

Dia do trabalho: 01/05/23 – Segunda-feira

Natal: 25/12/23 – Segunda-feira

Além deles, ainda vai ter o carnaval do dia 20 de fevereiro até às 14h do mesmo mês e o dia de Corpus Christi, na quinta-feira dia oito de julho. Contudo, essas datas são facultativas, então, a dispensa do trabalho é opção, podendo ser combinada com os empregadores.

Existem também os feriados municipais e estaduais, que podem ajudar o trabalhador a conseguir outras folgas. Mas essas datas devem ser conferidas na prefeitura de cada cidade.