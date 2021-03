Quem é Pedro Sampaio e como sua música foi parar no Grammy?

O Grammy Awards, a mais importante premiação musical do mundo, aconteceu ontem (14) em Los Angeles. A cerimônia de entrega das estatuetas contou com apresentações de grandes nomes da música como Taylor Swift, Harry Styles, Billie Eilish, Doja Cat, Black Pumas, entre outros. A rapper Cardi B foi uma das artistas que também se apresentou no evento – e para a surpresa dos fãs brasileiros, ela deu um toque bem especial à sua performance e trouxe para o palco um remix de autoria do DJ Pedro Sampaio.

Cardi B toca remix de Pedro Sampaio no Grammy

Cardi B apresentou a música WAP, ao lado de Megan Thee Stallion, sua parceria na música. A faixa é um dos maiores hits da carreira de ambas, e acumula mais de 200 milhões de visualizações no YouTube. Antes do início da premiação, a rapper havia prometido uma surpresa ao Brasil.

Para a alegria do público brasileiro, a cantora tocou um trecho de um remix da música em ritmo de funk carioca, produzido pelo DJ Pedro Sampaio. O remix foi lançado em setembro de 2020 e logo fez sucesso nas redes sociais. Na época, a própria rapper elogiou a faixa. “Ai meu Deus, eu amei”, postou Cardi em seu Twitter.

O BRASIL CHEGOU NO GRAMMY’s COM PEDRO SAMPAIO NO REMIX DE WAP #GRAMMYs pic.twitter.com/zPiskQYDz5 — lucas paiva em #BBB21 (@paiva) March 15, 2021

Thank you @DjPedroSampaio 🇧🇷 .I just had to do it ! — iamcardib (@iamcardib) March 15, 2021

“Obrigada, Pedro Sampaio. Eu tinha que fazer isso!”, escreveu a rapper após a apresentação. Pedro, que dormia na hora em que a performance aconteceu, postou em seus stories sua reação de surpresa.

Quem é Pedro Sampaio?

Pedro Sampaio é um DJ, cantor, compositor e produtor brasileiro, considerado um dos maiores nomes do funk da atualidade. O artista estourou no cenário musical no fim de 2019 com a música ‘Sentadão’ e acumula faixas de sucesso em parceria com outros cantores brasileiros, incluindo Lexa e Wesley Safadão. Sampaio é conhecido por misturar estilos musicais diferentes em suas faixas, indo do brega funk ao eletrônico em suas apresentações.

O DJ aproveitou a repercussão para convidar Cardi B para uma colaboração. “Quando você precisar do seu próximo hit de funk, você já sabe para quem ligar”, escreveu o artista no Twitter.

// @iamcardib when you need your next Brazilian funk hit, you know who to call ☎️🔥🍑 — Pedro Sampaio (@DjPedroSampaio) March 15, 2021

Rick Bonadio critica funk no Grammy

Ao contrário da maioria dos internautas, que comemoraram a presença da faixa de Sampaio na premiação, o produtor musical Rick Bonadio não gostou nada da apresentação. “Já exportamos Bossa Nova, já exportamos Samba Rock, Jobim, Ben Jor. Até Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha”, escreveu em um tweet deletado momentos depois.

O post não repercutiu bem. Internautas acusaram o produtor de ter feito um comentário preconceituoso e contraditório, e Bonadio voltou à rede para se explicar. “Não tenho nenhuma intenção de criar polêmica muito menos desmerecer o trabalho de ninguém . Espero que evoluam e entendam as críticas. Só aplauso pode ser alienação”, postou. Em uma série de outros tweets, o produtor disse que não tinha a intenção de ofender de ninguém, mas espera que “ao fazer sucesso o Funkeiro busque melhorar , estudar música, letra e crescer musicalmente para então tornar o gênero crossover definitivamente mas com qualidade”.

O que eu espero é que ao fazer sucesso o Funkeiro busque melhorar , estudar música, letra e crescer musicalmente para então tornar o gênero crossover definitivamente mas com qualidade. — Rick Bonadio (@rickbonadio) March 15, 2021

Não da pra aceitar que sempre a mesma batida com letras de putaria seja algo necessário ou a " cultura do país " . De qqr forma eu respeito todos do Funk por suas batalhas e vitórias. Desculpem se ofendi, nunca é minha intenção. — Rick Bonadio (@rickbonadio) March 15, 2021

Eu não disse q fiquei c vergonha da música nem da apresentação. Foquei com vergonha da comemoração alienada. Como se fosse a melhor coisa do mundo. https://t.co/Z1ociMZ5lh — Rick Bonadio (@rickbonadio) March 15, 2021

