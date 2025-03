Quem ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro? Beija-Flor é campeã de 2025

Nesta quarta-feira, 5 de março, a Beija-Flor foi quem ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro 2025. Além de saber qual escola é a campeã, a apuração revelou quais as duas agremiações rebaixadas e que estarão no grupo de acesso de 2026.

Mocidade e Padre Miguel foram rebaixadas.

Qual escola de samba ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro?

A apuração do carnaval das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro vai ser foi nesta quarta-feira (5), na Marquês de Sapucaí. A TV Globo faz a transmissão ao vivo.

A disputa é entre as seguintes escolas: Padre Miguel, Imperatriz Leopoldinense, Viradouro, Mangueira, Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro, Vila Isabel, Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e Portela.

Quesitos avaliados no Carnaval 2025

Harmonia: são avaliados o entrosamento do canto dos componentes com o ritmo proposto pela bateria e a clareza na audição do canto de cada uma das alas da escola, em todos os trechos do samba, respeitadas as exceções previstas nas alas especiais (que incluem a Comissão de Frente e os casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira).

Samba-enredo: se divide em dois subquesitos. Em relação à letra, o jurado deve avaliar se ela transmite em versos o enredo proposto pela escola de samba. Já em melodia, deve considerar se ela induz e provoca nos componentes a vontade de evoluir, dançar e cantar.

Bateria: analisa a manutenção do ritmo da bateria em harmonia com o samba-enredo, além de aspectos como entrosamento, afinação dos instrumentos, equilíbrio instrumental, precisão rítmica e a ousadia na performance musical, com bossa, paradinha, breque, apagão, convenção e virada.

Enredo: o enredo é a base de tudo. Dessa forma, o jurado deve avaliar se a proposta sequencial do desfile fornecida pela escola de samba foi rigorosamente cumprida e respeitada, assim como se a execução consegue contar a ideia proposta pelo enredo.

Fantasia: devem ser levados em consideração a uniformidade, que é a apresentação da fantasia conforme a foto que consta na pasta de jurados; o acabamento das vestimentas e a realização das mesmas, se elas apresentam variações diferenciadas de formas, cores e adereços.

Alegoria: avaliam-se os carros alegóricos e elementos cenográficos através da ideia proposta pela escola de samba, a qualidade de execução das peças e o cuidado e atenção com que eles foram confeccionados.

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: são considerados o entrosamento e a postura do casal, assim como a integridade das fantasias que eles usaram.

Comissão de Frente: o jurado deve analisar se alguns cumprimentos obrigatórios foram executados, como o de saudar o público e apresentar a escola de samba. Também são avaliadas as fantasias nesse quesito.

Evolução: de forma geral, julga a maneira como a escola passa pela avenida, sem deixar buracos, invadir alas ou correr para cumprir o tempo do desfile.

Quando é o desfile das campeãs?

O desfile das campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro acontece em 8 de março, sábado, na Marquês de Sapucaí, a partir das 22h. O número de escolas que se passam pela avenida novamente varia a cada ano.

Os foliões que quiserem assistir as agremiações na avenida podem adquirir ingressos pela internet. Além das arquibancadas, também é possível adquirir entradas para um espaço com mesas e cadeiras, ou no lounge.

Qual o prêmio da escola de samba?

A escola de samba campeã leva para a comunidade um valor em dinheiro. Não se sabe qual o valor pago para a vencedora, já que o prêmio varia de acordo com o valor arrecadado em bilheteria e com o subsídio do governo como uma forma de incentivar o movimento cultural.

Vale lembrar que, para entrar na avenida, as escolas de samba conta com patrocinadores. As fantasias também são vendidas aos foliões que quiserem desfilar junto com as agremiações na avenida.