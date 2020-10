Auxílio emergencial: confira quem recebe nesta quinta (22) e sexta (23)

Ciclo 2, 3 e auxílio emergencial residual

Os valores recebidos do auxílio emergencial e residual já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos. Mas também, compras na internet e pelas maquininhas.

O benefício criado em abril pelo governo federal terá parcelas até 31 de dezembro por meio da Medida Provisória (MP) nº 1.000. Portanto, o auxílio emergencial residual será pago em até quatro parcelas de R$ 300 cada e, no caso das mães chefes de família monoparental, o valor é de R$ 600,00.

Por fim, a Caixa lembra que não há necessidade de novo requerimento para receber a extensão do auxílio emergencial. Somente aqueles que já tem o benefício e, a partir de agora, se enquadram nos novos requisitos estabelecidos na MP terão direito a continuar recebendo o benefício.

Auxílio emergencial – Bolsa Família

Segundo a Caixa, para quem recebe o Bolsa Família nada muda. Sendo assim, o recebimento do auxílio emergencial residual atende aos mesmos critérios e datas do benefício regular, permitindo a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui ou por crédito na conta Caixa Fácil.

Além disso, para o pagamento do auxílio emergencial residual, os beneficiários do Bolsa Família tiveram avaliação de elegibilidade feita pelo Ministério da Cidadania e recebem o valor do programa complementado pela extensão do auxílio emergencial em até R$ 300 ou em até R$ 600, no caso de mulher provedora de família monoparental.