Quem saiu do Corinthians? Patrocínio, diretor financeiro e goleiro

Após a surpreendente saída de Cássio, o Corinthians enfrenta novos problemas. Na primeira semana de junho, o clube paulista perdeu seu maior patrocinador, a Vai de Bet, e ainda teve pedido de demissão do diretor financeiro. Para piorar, o atual goleiro do time, Carlos Miguel, avisou que está de saída.

O que aconteceu com o Corinthians?

Nesta sexta-feira, 7 de junho, a Vai de Bet, empresa de apostas e até então maior patrocinadora do Corinthians e da América Latina, rescindiu contrato com o clube. Em números, o contrato trazia um investimento de R$ 10 milhões por mês, mais R$ 10 milhões de luvas, somando R$ 370 milhões ao longo de 36 meses.

O fim da parceria foi cravado após o escândalo com laranjas através da Rede Media Social Ltda, intermediária do acordo, à Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, suposta empresa “laranja” cujo CNPJ está no nome de Alex Fernando André, membro da equipe de comunicação do presidente Augusto Melo.

A casa de apostas pediu esclarecimentos para o clube, mas como ficou sem respostas, decidiu acabar com o elo. A empresa publicou em seu perfil no Instagram @ sua versão sobre a história. O Corinthians também divulgou uma nota pela rede social.

Para piorar a tempestade na gestão de Augusto Melo, Rozallah Santoro, diretor financeiro, e Fernando Alba, diretor-adjunto de futebol, entregaram o cargo. A decisão teria sido tomada em conjunto pelos membros do Movimento Corinthians Grande.

Ainda dá para piorar? O goleiro Carlos Miguel vai sair do Corinthians. O atleta, que era reserva do Cássio, avisou que vai para o Nottingham Forest, da Inglaterra, e deve deixar o clube até o mês de julho, quando abre a janela de transferência.

Matheus Donelli deve ser o goleiro titular do time, mas o contrato do profissional encerra em janeiro de 2025.

Tudo isso sem mencionar que o time está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Ainda que seja a 6ª rodada, nenhum clube deseja estar nesta situação. O bom momento é visto na Sul-Americana, a segunda melhor campanha da competição.

>> Qual foi o último título do Timão