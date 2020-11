Quer obter renda extra no fim de ano? Confira dicas

Quem é não gostaria de ter renda extra no fim de ano? Especialmente se você não faz parte da parcela que tem registro em carteira e pode contar com o décimo terceiro salário, é natural que queira procurar meios para ganhar um dinheiro a mais. A boa notícia é que as oportunidades existem e vale atenção a elas para não perder chances, ainda que temporárias, de fazer o rendimento crescer.

Primeiramente, vamos falar em vagas de trabalho temporárias. A pandemia acabou causando uma série demissões em massa, mas as comemorações de fim de ano podem ser alternativas para quem está sem emprego e busca uma chance.

De acordo com a Associação Brasileira de Trabalho Temporário (ASSERTTEM), a expectativa é que haja alta de 28% nas contratações deste ano em relação ao ano passado. Para obter renda extra no final de ano, portanto, uma das primeiras dicas é ficar atento às seleções em supermercados, lojas e outros estabelecimentos. Lembre-se que também pode haver oportunidade de efetivação em alguns casos.

Para ganhar renda extra no fim de ano, se torne freelancer

Outra alternativa para quem busca aumentar os rendimentos no fim de ano é se tornar freelancer nas horas vagas. Ou seja, oferecer serviços e ganhar com eles. O mundo virtual oferece uma série de oportunidades para quem tem algum talento a oferecer, desde grupos em redes sociais como o Dots até plataformas específicas como o Get Ninjas.

Se você sabe dar aula de alguma coisa, consegue desenhar, fazer serviços de casa ou tem qualquer outra habilidade, comece a oferecê-la. Sempre haverá alguém que terá interesse naquilo que você sabe fazer. De quebra, você conseguirá ganhar renda extra no fim de ano com isso.

Outra opção, caso você tenha disponibilidade, é se oferecer para cuidar de bichos de estimação enquanto os donos viajam. Em períodos como o final de ano, é normal que a procura por serviços do tipo aumente. Muitos hotelzinhos ficam cheios e muitos donos preferem, inclusive, que os cuidados sejam realizados dentro do próprio domicílio. Neste caso, também há plataformas específicas que podem ajudá-lo na tarefa, como a Dog Hero.

Que tal vender produtos específicos para o final de ano?

Finalmente, o fim de ano e as festas em família também são oportunidades para quem tem talentos culinários por exemplo. Além disso, a pandemia aumentou a procura por serviços delivery. Desse modo, oferecer desde pratos específicos como um bolo especial, até menus mais completos, pode ajudá-lo a ganhar renda extra no fim de ano.

Bem, e se você não souber fazer nada disso para aumentar os rendimentos? Então pode ser mais do que hora de dar aquela boa organizada na casa e separar tudo que não está usando mais para vender. Tire fotos que mostrem os produtos em detalhes e publique tudo em sites de compra e venda como a OLX. Vale desde CDs e livros antigos até móveis que você não quer mais. Além de conseguir uma renda extra no fim de ano com isso, você ainda abrirá espaço para coisas novas no ano que vai começar. Quer coisa melhor?