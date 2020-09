Quino, argentino criador de Mafalda, morre aos 88 anos

Morreu o cartunista Joaquín Salvador Lavado, Quino. Ele nasceu em 17 de julho de 1932 em Mendoza (Argentina), portanto tinha 88 anos. O nome do artista ficará para sempre associado à mais famosa das suas personagens: Mafalda; a garota era sábia e responsiva.

A morte foi confirmada pelo seu editor, Daniel Divinsky, pelo Twitter. Ele vivia em Mendoza, sua cidade natal, e era cuidado por seus sobrinhos.

Trajetória de Quino

Os pais de Joaquín Lavado eram espanhóis de Fuengirola (Málaga) e emigraram para a Argentina na década de 1930. A humilde família vivia em um círculo um tanto fechado, a tal ponto que o menino Quino falava em andaluz até os primeiros seis anos.

De acordo com publicação do El País, Quino decidiu ser cartunista quando criança, por influência de um tio que era designer gráfico. Assim, ele começou a fazer desenhos para ele e seus irmãos, e ficou surpreso com todas as coisas que poderiam sair de um lápis. Mais tarde, ele estudaria Belas Artes na Universidade de Cuyo. Ele não terminou, mas conseguiu assimilar os conceitos básicos de desenho e proporções.

Como nasceu a Mafalfa?

O primeiro emprego de Quino como desenhista publicitário levou-o a criar a Mafalda em 1962. O artista foi contratado para anunciar que consistia na produção de histórias em quadrinhos para jornais em que a vida de uma família que usava eletrodomésticos Mandsfield era retratada em desenhos. E dessa sequência fonética surgiu o nome Mafalda.

Os jornais rejeitaram essa publicidade, por se confundir com seu próprio conteúdo, e os personagens criados por Quino para a missão permaneceram no quarto. Porém, ele as recuperou em 1964, não mais comercialmente, e assim a tirinha de maior sucesso em língua espanhola apareceu no jornal de Buenos Aires Primera plana, que mais tarde seria publicado em jornais de todo o mundo. Mais tarde, os livros que incluíam essas cenas venderiam milhões de cópias e seriam traduzidos para o francês, inglês, japonês, chinês …, em mais de 30 idiomas.