Muitas pessoas utilizam o Instagram para se divertir, entrar em contato com amigos e postar conteúdos relevantes nos recursos oferecidos pela plataforma. Esse é o caso dos Reels sobre moda, que trazem informações sobre esse universo e democratizam o acesso sobre esse assunto para mais usuários da internet.

Os Reels sobre moda tem conquistado o coração de muitas fashionistas no Instagram. Sem dúvidas, esse recurso oferece mil e uma possibilidades e efeitos criativos que ajudam o produtor de conteúdo ou empresa a se aproximar do seu público. Por isso, listamos aqui alguns perfis interessantes para você se inspirar e encontrar dicas incríveis.

10 perfis com Reels sobre moda

Se você já é antenado no mundo da moda, certamente já deve conhecer boa parte desses nomes que vamos abordar. Então aproveite, em seguida, para ver o que essas influenciadoras digitais estão fazendo e segui-las.

Rayza Nicácio – @rayzanicacio – criadora de Reels sobre moda com conteúdo incrível

Inicialmente, a Ray Nicácio ficou famosa pelo seu conteúdo sobre transição capilar. Mas há algum tempo ela vem adotando um estilo diferenciado em seus posts. No entanto, hoje ela costuma falar sobre estilo pessoal e comportamento no seu Instagram. Além disso, os seus Reels sobre moda fazem muito sucesso entre suas seguidoras.

Camila Coelho – @camilacoelho

A fashionista Camila Coelho começou a sua carreira primeiro no Youtube. A influenciadora traz dicas de moda e maquiagem no seu reels. Aliás, ela é a criadora do blog “Super Vaidosa”, além de ser reconhecida internacionalmente. Sem dúvidas, um nome importante dessa lista.

Vic Ceridono – @vicceridono

Esse é certamente um dos nomes mais influentes da moda no Brasil. Vic foi editora da revista Vogue e criou também o blog “Dia de Beauté” em 2015, nome que também deu origem ao seu livro. Aliás, em seus reels, a fashionista dá dicas de beleza e moda.

Magá Moura – @magavilhas

A Magá é uma influenciadora digital que dita tendências por onde passa. Ela é famosa pelos seus cabelos coloridos e visual multicolorido. Além disso, ela é uma militante negra, que fala sobre autoestima em suas postagens. Aliás, os seus Reels sobre moda fazem bastante sucesso entre suas seguidoras.

Lu Ferreira – @chatadegalocha

Se você segue algumas blogueiras de moda no Youtube, já deve ter ouvido falar nesse nome. Lu Ferreira é a criadora da marca “Chata de Galocha”, e é certamente uma das principais criadoras de conteúdo sobre beleza e estilo do país. Sem dúvidas, esse é um dos perfis do Instagram com Reels sobre moda mais completos dessa lista.

Larissa Cunegundes – @laricunegundes

A influenciadora Larissa Cunegundes é mais um importante nome dessa lista de perfis com Reels sobre moda. Através da ferramenta ela traz um conteúdo interessante sobre moda, comportamento e representatividade.

Mas, vale salientar aqui que ela também é colunista da Revista Glamour Brasil, além de ser ativista, stylist e diretora criativa. Maravilhosa, não é mesmo?

Ju Romano – @ju_romano

Mas, se você está em busca de perfis que falem sobre autoestima, aceitação e moda, num só lugar? Então conheça Ju Romano. A blogueira é uma das principais influenciadoras do Movimento Body Positive e além de beleza, ela também posta looks maravilhosos.

Loo Nascimento – @neyzona