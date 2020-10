Resultado da Dupla Sena 2143: confira os números do prêmio de R$ 2,1 milhões

O resultado da Dupla Sena Concurso 2143 foi divulgado na noite de hoje, terça-feira, 13 de outubro. Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas. O prêmio está estimado em R$ 2,1 milhões. Confira o resultado da Dupla Sena 2143:

1º sorteio: 22-23-33-37-43-48

2º sorteio: 15-20-36-39-42-49

Prêmio da Dupla Sena

O prêmio de R$ 2,1 milhões do resultado da Dupla Sena do dia 13 de outubro deve ser sacado em uma agência da Caixa Econômica Federal, mesmo que o apostador não tenha conta no banco estatal. Além do bilhete, o apostador deve apresentar CPF e RG originais. A premiação é livre de Imposto de Renda.

Acumulação

Não havendo acertador em qualquer faixa do resultado da Dupla Sena, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O apostador também precisa ficar atento aos prazos: os prêmios das loterias prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Portanto, após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual é a probabilidade de ganhar?

Na Dupla Sena, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Mas se o jogo for de 15 números, a probabilidade vai para 1 em 3.174.

