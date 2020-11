Confira o resultado da Loteria Federal 5512 de hoje; prêmio de R$ 500 mil

O resultado da Loteria Federal concurso 5512 tem como prêmio em sua faixa principal R$ 500 mil. O sorteio será realizado às 19 horas deste sábado (7) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Para levar a bolada, o apostador precisa ter o bilhete com a mesma combinação de números sorteados. Além disso, há prêmios para que acertar as outras faixas do sorteio, confira!

Resultado da Loteria Federal 5512

Confira os números sorteados a partir das 19h.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Concurso 5511

1º PRÊMIO 043350 – R$ 500.000,00

2º PRÊMIO 001729 – R$ 27.000,00

3º PRÊMIO 000670 – R$ 24.000,00

4º PRÊMIO 059518 – R$ 19.000,00

5º PRÊMIO 000428 – R$ 18.329,00

Concurso 5510

1º PRÊMIO: 032752- R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 002821- R$ 27.000,00

3º PRÊMIO: 055415- R$ 24.000,00

4º PRÊMIO: 018658- R$ 19.000,00

5º PRÊMIO: 056902- R$ 18.329,00

Os bilhetes premiados na Loteria Federal podem ser conferidos diretamente no site da Caixa.

Qual é a chance de acertar o resultado?

A princípio, a probabilidade de acertar o resultado da Loteria Federal 5512 e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Contudo, na Milionária Federal e no Especial de Natal essa chance aumenta para uma em 90 mil.

Como levar o prêmio da Loteria Federal?

Apostando na Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Confira as possibilidades de acordo com a Caixa:

Primeiramente, é possível ganhar com um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Bem como os apostadores que possuem bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;

Por fim, é possível também ganhar acertando a unidade do primeiro prêmio.

Como receber o prêmio da Loteria?

O prêmio de valor inferior a R$ 1.332,78 pode ser movimentado em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Já o prêmio com valor acima, só pode ser movimentado nas agências do banco.

Ademais, os valores que são iguais ou acima de R$ 10.000,00 só são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

O campeão tem 90 dias para retirar o prêmio sorteado. Do contrário, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, não esqueça de conferir o seu bilhete após o sorteio.

Quando são os sorteios da Loteria Federal?

Os sorteios da Loteria Federal são às quartas-feiras e aos sábados. Os prêmios principais, de uma única série, são avaliados em R$ 500 mil.

Mensalmente, os apostadores têm a chance de concorrer a um prêmio de R$ 1,3 milhão no prêmio principal, nas apostas da Milionária Federal, de acordo com a Caixa.

Além disso, no mês de dezembro, ocorre a Especial de Natal, o prêmio deste sorteio é de R$ 1,3 milhão por série.

O resultado da Loteria Federal e demais loterias você pode acompanhar em tempo real aqui no Jornal DCI.