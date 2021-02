Resultado da Loteria Federal de ontem (6/2/2021), concurso 5536

O resultado da Loteria Federal de ontem (06), concurso 5536, foi positivo para uma aposta de Ibiruba (RS). O bilhete 089316 foi o premiado e levou R$ 500 mil.

Resultado da Loteria Federal de ontem

O bilhete 089316 da cidade de Ibiruba (RS) levou os R$ 500 mil do sorteio do último sábado.

Na segunda faixa de premiação, o prêmio de R$ 27 mil foi para o bilhete 036296.

Em seguida, na terceira faixa de premiação, o bilhete 017306 levou R$ 24 mil.

Logo após, na quarta faixa de premiação. o bilhete 080233 levou R$ 19 mil.

Por fim, na última faixa de prêmios, o bilhete 022214 levou R$ 18.329.

Os apostadores sortudos que faturaram prêmios no resultado da Loteria Federal de ontem, no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 089316 LOTERICA MINHA SORTE IBIRUBA/RS R$ 500.000,00 2 º 036296 LOTERIA VIP BRASILIA/DF R$ 27.000,00 3 º 017306 LOTERICA CENTRAL SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT R$ 24.000,00 4 º 080233 PE FERVENDO SAO PAULO/SP R$ 19.000,00 5 º 022214 LOTERICA CALESTINE BIRIGUI/SP R$ 18.329,00

Confira mais informações sobre o sorteio da Loteria Federal de ontem, concurso 5536.

A gravação do sorteio fica disponível no perfil da Caixa no Youtube.

Quando será o próximo concurso da Loteria Federal?

Os apostadores que querem jogar na Loteria Federal podem apostar no próximo concurso que será na quarta-feira, dia 10 de fevereiro.

Para apostar é bem simples, basta adquirir um bilhete da Loteria Federal em alguma casa lotérica credenciada pela CAIXA. Não é possível escolher as sequências de números do seu bilhete, com isso, é contar com a sorte para que ele seja premiado. O prêmio na faixa principal é de R$ 500 mil.