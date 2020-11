Resultado da Lotofácil concurso 2077 de hoje [9]; veja números sorteados

A Lotofácil concurso 2077 pode pagar nesta segunda-feira, 9 de novembro, prêmio de R$ 1,5 milhão. O resultado do sorteio será divulgado a partir das 20h e para levar o prêmio principal, o apostador deve acertar as 15 dezenas do jogo. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O resultado da Lotofácil concurso 2077, números sorteados: 24-16-15-12-21-07-13-11-14-08-25-05-03-04-10.

Os ganhadores serão divulgados após o rateio das apostas pela Caixa.

Qual é a chance de ganhar na Lotofácil ?

A chance de ganhar na Lotofácil com a aposta simples de 15 dezenas é de uma em mais de 3 milhões. Entretanto, se a aposta tiver mais números, a probabilidade aumenta. Por exemplo: um jogo com 20 números (que é o máximo permitido), a chance de ganhar é de uma em 211.

Segundo a provisão da Caixa, as chances de ganhar o prêmio principal da Lotofácil são as seguintes:

primeiramente, a chance de ganhar é de uma em 3.268.760 para 15 números;

ao passo que para 16 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 204.298;

em seguida, para 17 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 24.035;

ao passo que, para 18 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 4.006;

ainda assim, para 19 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 843;

por fim, para 20 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 211.

Como receber a premiação?

Conforme for o resultado da Lotofácil concurso 2077, o apostador premiado vai ter que ir até uma lotérica ou agência da Caixa para sacar o prêmio de até R$ 1.332,78. Já o prêmio com valor acima, apenas nas agências do banco.

Além disso, os valores que são iguais ou acima de R$ 10.000,00 só são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

O campeão tem 90 dias para retirar o prêmio sorteado. Do contrário, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, não se esqueça de conferir o bilhete.

Quando são os sorteios da Lotofácil?

Os sorteios da Lotofácil acontecem seis vezes por semana: de segunda-feira a sábado. Assim, são realizados sempre às 20h, com transmissão ao vivo pela internet, por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Resultados anteriores da Lotofácil

Confira os resultado dos demais sorteios da Lotofácil que ocorreram novembro.

7 de novembro, os números sorteados na Lotofácil 2076 foram: 03-13-06-01-09-22-25-05-15-24-10-14-18-12-11

6 de novembro, os números sorteados na Lotofácil 2075 foram: 02-09-08-07-17-13-25-23-14-24-19-11-12-05-03.

5 de novembro, os números sorteados na Lotofácil 2074 foram: 15-03-06-02-04-24-22-21-09-05-20-25-18-14-19

4 de novembro, os números sorteados na Lotofácil 2073 foram: 19-15-05-23-06-04-25-13-20-16-18-07-12-24-11

3 de novembro, os números sorteados na Lotofácil 2072 foram: 21 – 01 – 17 – 24 – 15 – 14 – 03 – 10 – 18 – 11 – 04 – 22 – 09 – 13 – 12.

Para conferir resultados anteriores, basta acessar a lista de resultados da Lotofácil no site da Caixa (clique aqui).