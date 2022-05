Resultado da Mega-Sena 2480: prêmio acumula e vai a R$ 35 milhões

A Caixa Econômica realizou mais um sorteio da Mega-Sena às 20h desta quarta-feira, dia 11 de maio, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Mas, ninguém acertou o resultado da Mega-Sena 2480. No próximo sábado, o prêmio pode chegar a R$ 35 milhões.

Os números sorteados do resultado da Mega-Sena 2480 foram: 04-06-09-31-50-56.

As dezenas premiadas no resultado da Mega-Sena 2480 desta quarta foram: 04-06-09-31-50-56.

Detalhamento da Premiação da Mega-Sena da Caixa

Veja cada faixa de premiação do resultado da Mega-Sena 2480:

6 acertos – não houve ganhador

5 acertos – 74 apostas ganhadoras, R$ 46.356,22

4 acertos – 4.757 apostas ganhadoras, R$ 1.030,16

Como resgatar o valor da Mega?

Se para ganhar a Mega-Sena a pessoa precisa de sorte, para usufruir desse bom resultado é preciso de atenção. Principalmente, aos prazos e às regras de resgate da quantia sorteada.

O vencedor tem até 90 dias para resgatar o prêmio. Esses tempo conta a partir do data do resultado da mega-sena (contando também fins de semanas e feriados).

Se o valor do prêmio é de até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), o jogador pode resgatar a quantia em qualquer unidade lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Se o prêmio for acima desse valor, no entanto, só poderá ser regatado na apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo da aposta original premiada.

Vale ressaltar que apostas com resultados acima de R$10 mil levam ao menos dois dias para serem resgatados. A contagem é a partir do dia em que o vencedor se apresenta à agência.

É possível resgatar a Mega-Sena de maneira online ou pelo aplicativo?

Depende do valor ganho na aposta. Novamente, se a quantia for de até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), é possível que o jogador faça transferência para uma conta do Mercado Pago e resgate o valor. Apostas maiores, somente se apresentando presencialmente à agência da Caixa ou lotérica.

De onde vem o valor ganho pelo vencedor da Mega-Sena?

A premiação da Mega-Sena, de fato, surpreende muitos apostadores pela alta quantia ‘em jogo’. Com uma aposta de R$ 4,50, o jogador pode virar milionário. Mas, de onde vem essa quantia ganha? De onde surge tal montante?

O prêmio da Mega decorre do dinheiro das apostas feitas. Ou seja, quanto mais pessoas apostando, maior é o valor sorteado. Assim, as premiação se dividem em:

35% é dividido para os ganhadores que acertaram os seis números (o jogo da sena);

19% é dividido para os que acertaram cinco dezenas (a aposta da quina);

19% também é dividido para os que acertaram quatro números (a quadra);

22% acumula para os concursos que tenham final 0 ou 5;

5% fica como acumulado para a premiação principal da Mega da Virada

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

Os sorteios da Mega-Sena acontecem todas as quartas-feiras e sábados. A partir das 20h (horário de Brasília), os jogadores já podem acompanhar o resultado de suas apostas através da transmissão ao vivo no Youtube da Caixa Econômica.

Segundo a Caixa, em algumas datas predeterminadas ao longo do ano acontece também a Mega-Semana, quando, ao invés de dois sorteios, são três. Depois do resultado da Mega-Sena 2480, os apostadores esperam pelo próximo concurso, no sábado, dia 14, quando o prêmio será de R$ 35 milhões.

