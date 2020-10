Tricolor Paulista não conseguiu vencer os cearenses, mesmo ficando com dois jogadores a mais por 10 minutos na segunda etapa. Equipes voltam a se enfrentar dia 25, no Estádio do Morumbi.

São Paulo empata com Fortaleza, mesmo com dois jogadores a mais

São Paulo e Fortaleza empataram em 3 a 3 nesta quarta-feira (14), na Arena Castelão, em partida que abriu os jogos de ida da Copa do Brasil.

O time de Fernando Diniz chegou a ter dois jogadores a mais em campo por 10 minutos, visto que o Leão do Pici teve o goleiro Felipe Alves e o lateral esquerdo Carlinhos expulsos, mas não conseguiu sair com a vitória.

As duas equipes agora voltam a se enfrentar no dia 25 de outubro, às 20h30, mas desta vez no Estádio do Morumbi. Como não há gol fora de casa como critério de desempate, quem vencer, avança às quartas de final da Copa do Brasil.

No entanto, se persistir o empate, a decisão vai para as penalidades.

1º tempo agitado no empate entre São Paulo e Fortaleza

A partida começou com o Fortaleza, de Rogério Ceni, pressionando o São Paulo. A pressão surtiu efeito e, aos 5 minutos iniciais, David aproveitou o rebote de Tiago Volpi na cabeçada de Paulão, e abriu o marcador.

Aos 16 minutos, Brenner empatou para o São Paulo, após jogada de linha de fundo e chute errado de Luciano que sobrou para o jovem de 20 anos completar para o gol.

Mas o empate são-paulino durou pouco. Logo depois de Brenner fazer o gol, Tinga acertou belo chute de fora da área e colocou os cearenses novamente à frente.

No entanto, aos 44 da etapa inicial, após toque de calcanhar de Gabriel Sara para Igor Vinicius, o lateral direito cruzou rasteiro para Luciano empatar o duelo.

VAR e expulsões na segunda etapa

Na segunda etapa, o jogo elétrico começou sendo amenizado pelo VAR. Aos 7 minutos, o goleiro Felipe Alves cometeu falta em Brenner e foi expulso da partida. No entanto, a partida ficou parada por cerca de 11 minutos até que expulsão fosse confirmada.

Mesmo com um a menos, o Fortaleza conseguiu criar oportunidades, e de cabeça, Gabriel Dias colocou a equipe de novo na frente: 3 a 2.

O time de Rogério Ceni caminhava para uma vitória importante pelo jogo de ida da Copa do Brasil, e conseguia e neutralizar as jogadas de ataque do São Paulo, mesmo com um a menos.

Mas, Carlinhos foi expulso na reta final da segunda etapa, e o São Paulo conseguiu chegar ao empate, novamente com Brenner, nos acréscimos. Os dois gols do jovem atacante são-paulino o deixaram na artilharia da equipe com oito gols na temporada.

Resultado final: 3 a 3 no empate entre São Paulo e Fortaleza.

Outras partidas da Copa do Brasil, quando acontecem?

O embate de hoje a noite foi o único jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta semana.

As demais partidas estão programadas para acontecer entre os dias 27, 28 e 29 deste mês. Mas antes disso, tem o jogo de volta entre os tricolores, marcado para o dia 25, às 20h30, no Morumbi.

Confira os jogos de ida da Copa do Brasil

Terça-feira (27/10)

Botafogo x Cuiabá – 21h30

Quarta-feira (28/10)

Santos x Ceará – 16h

Atlético GO x Internacional – 19h

Athletico PR x Flamengo – 21h30

Corinthians x América MG – 21h30

Quinta-feira (29/10)

Bragantino x Palmeiras – 19h

Grêmio x Juventude – 21h30

