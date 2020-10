Copa do Brasil: CBF define confrontos das 8ª; veja quais serão os duelos

CBF realizou o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil na manhã desta quinta (1); previsão é que as partidas ocorram entre as semanas de 28 de outubro e 4 de novembro.

Definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil! A CBF realizou na manhã desta quinta-feira (1), na sede da entidade localizada no Rio de Janeiro, o sorteio que determinou os duelos das oitavas da competição.

Após a definição dos confrontos, definiu-se também por sorteio, as ordens dos mandos de campo.

A novidade desta edição foi que não houve divisão por potes para o chaveamento. Ou seja, todos os times poderiam se enfrentar.

Além disso, não há chaveamento para a sequência da Copa do Brasil, sendo assim, um novo sorteio definirá os confrontos de quartas de final.

De acordo com a CBF, as partidas serão realizadas nas semanas de 28 de outubro e 4 de novembro.

Quais serão os jogos 8ª da Copa do Brasil?

Santos x Ceará (Ceará decide em casa)

Grêmio x Juventude (Juventude decide em casa)

Botafogo x Cuiabá (Cuiabá decide em casa)

Internacional x Atlético GO (Inter decide em casa)

Fortaleza x São Paulo (São Paulo decide em casa)

Flamengo x Athletico PR (Flamengo decide em casa)

Palmeiras x Red Bull Bragantino (Palmeiras decide em casa)

América MG x Corinthians (América MG decide em casa)

A princípio, os destaques do sorteio ficaram por conta do confronto entre os atuais campeões, Athlético PR, contra o Flamengo. E, do duelo entre o Fortaleza de Rogério Ceni contra o São Paulo FC.

Valores da Copa do Brasil

Os clubes classificados às oitavas de final vindos da Quarta Fase receberam a premiação de R$ 2,6 milhões.

Posteriormente, as equipes que se garantirem nas quartas de final, a CBF desembolsará R$3,3 milhões para cada.

Contudo, somando todas as fases, o campeão pode arrecadar até R$ 72,8 milhões, dependendo da fase que ele entrar.

De acordo com a CBF, a premiação para quem vencer o torneio é de R$54 milhões, e com esses valores, a Copa do Brasil é a competição mais valiosa do futebol brasileiro.

Confira os valores: