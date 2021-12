Sport x Flamengo: onde assistir, horário e escalações – 03/12

Em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport recebe o Flamengo, nesta sexta-feira (3), às 20h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco. Já rebaixado, o Leão apenas cumprirá tabela até o final da competição. Sem chances de título, o Mengão também tem poucas ambições na competição e deve rodar o elenco nas partidas restantes. Com isso, confira onde assistir Sport x Flamengo hoje.

Onde assistir Sport x Flamengo hoje

O duelo entre Sport e Flamengo hoje (3), ao vivo, será transmitido com exclusividade pelo Premiere FC, canal por assinatura da TV fechada.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Arena Pernambuco, em Recife, Pernambuco

TV: Premiere FC

LiveStream: Aplicativo ou site do Premiere FC disponível em todas as plataformas

Segundo time oficialmente rebaixado no Brasileirão, o Sport só deve cumprir tabela nas últimas partidas e tentar melhorar a pontuação antes do final da competição. Com seis quedas para a Série B (1989, 2001, 2009, 2012, 2018 e 2021), o time de Recife é, ao lado de Coritiba e América-MG, o que mais vezes caiu da primeira divisão na história.

Após a demissão de Renato Gaúcho, o Flamengo será comandado por Maurício Souza, auxiliar permanente da comissão técnica do clube. Sem chances mais de ser campeão brasileiro, o Rubro-Negro usará os jogos restantes na competição para testar e dar espaço para jogadores que pouco atuaram, como Kennedy e Ramon.

A equipe carioca segue atrás de um novo treinador para a temporada de 2022. Favoritos da torcida, Jorge Jesus e Marcelo Gallardo são vistos como contratações improváveis e a diretoria deve mapear o mercado para buscar alternativas em relação aos dois técnicos estrangeiros.

Escalações Sport x Flamengo

O Leão contará com todo o elenco disponível para a partida na Arena Pernambuco.

Já o Mengão terá nove desfalques: Gabigol, com faringite; Andreas Pereira, Filipe Luís, Willian Arão, Isla, Diego Alves, Léo Pereira, lesionados; Arrascaeta, em transição física; e Éverton Ribeiro, suspenso.

Sport: Mailson; Ewerton, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Zé Welison, Marcão e Hernanes; Everton Felipe, Mikael e Gustavo.

Flamengo: Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon; Thiago Maia, Diego, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Pedro.

