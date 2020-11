Tatá Werneck estreia ‘Lady Night’ hoje com Xuxa e traje anti-covid

Tatá Werneck estreia a quinta temporada do “Lady Night“, nesta terça-feira (3). A atração do Multishow começa às 22h30 com a participação de Xuxa Meneghel. “Gravei com o famoso c* na mão”, disse a apresentadora em relação à pandemia, adotando até um figurino “anti-covid” com capacete de proteção. “Espero que gostem. Fiz de tudo pra tentar levar um pouco de alegria.”

Como foram as gravações de Tatá Werneck?

As gravações do “Lady Night” começaram em setembro. “Difícil fazer comédia com medo, mas ajuda a libertar”, comentou ao jornal O Globo.

Tatá Werneck sentiu medo e insegurança de voltar aos estúdios, e reforçou no Instagram a importância dos protocolos de segurança. “Eu sou super responsável. Mas como eu gravo sem máscara, eu preciso que todos tomem. Porque só posso ficar sem máscara se todos ficarem de máscara direitinho. Acredito que estejam. O protocolo da Globo tá super rígido.”

Ela também mencionou a ausência da plateia. “Sinto falta das 200 pessoas felizes vibrando e rindo. Eu sempre fiz o Lady Night muito mais pra plateia que tava ali. São um combustível fundamental. Mas não mais fundamental que a saúde de todos”, completou.

Xuxa é a primeira entrevistada da Tatá Werneck

O programa de estreia é com Xuxa Meneghel e foi gravado no dia 2 de outubro. “Hoje eu realizei um sonho. Eu comecei na Xuxa aos 11 anos. Eu fiz a última entrevista do programa da Xuxa na globo. Ela me deu o primeiro presente da deusa. E hoje ela me concedeu não uma entrevista: mas um momento de olhar pra vida e acreditar em cada verso de Lua de Cristal! Encontrei poucas e transformadoras vezes. Te amo”, escreveu Tatá em seu Instagram.

A apresentadora divulgou alguns trechos da conversa com a rainha dos baixinhos, todos com boa dose de humor. Um deles teve bastante repercussão nas redes sociais, devido às resposta da entrevistada a comentários de haters sobre seus cabelos e rugas.

Mais entrevistados

A quinta temporada do “Lady Night” tem mais 15 participantes: Agatha Moreira, Alexandre Nero, Babu Santana, Carlinhos Maia, Camila Queiroz, Emílio Dantas, Fábio Assunção, Fabiula Nascimento, Glória Groove, Luciano Huck, Otaviano Costa, Rafa Kalimann, Rodrigo Simas, Klebber Toledo e Vladimir Brichta. Com exibição de segunda a sexta, no Multishow, sempre às 22h30