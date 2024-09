Twitter vai voltar no Brasil? Rede Social é atualizada nessa quarta-feita

Parte dos usuários brasileiros do X encontraram a rede social funcionando neste quarta-feira, 18 de setembro, 18 dias após ser banida do país. Mas o Twitter vai voltar no Brasil ou não?

O Twitter voltou de vez?

O Twitter voltou a funcionar nesta quarta-feira e logo se tornou um dos assuntos mais comentados na plataforma. No entanto, o retorno da rede social não parece ser oficial, já que ele não voltou em sua totalidade; há usuários que não conseguem acessar sua conta.

Em nota, a Anatel informou que está investigando a situação, já que não houve atualização da justiça sobre o bloqueio.

O que se sabe até o momento é que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência de R$ 18,3 milhões em contas da rede social e da Starlink para os cofres da União, e assim quitar as multas que o X de Elon Musk tinha com a justiça brasileira.

O antigo Twitter foi multado após por não obedecer a justiça do Brasil, que solicitou o bloqueio dos perfis que divulgavam ataques à democracia, desrespeitando decisões judiciais. A plataforma parou de funcionar no país no dia 31 de agosto.