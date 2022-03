Uso de máscara em São Paulo em locais abertos tem novas regras

Após dois anos do início da pandemia, o uso de máscara em São Paulo foi suspenso. Em coletiva nesta terça-feira, 9 de março, o governador João Dória (PSDB) retirou a obrigatoriedade do uso da proteção em ruas, parques e ambientes abertos, mas manteve exigência em locais fechados. A medida já está valendo.

Uso de máscara em São Paulo tem novas regras

A partir desta quarta-feira, 9 de março, está suspensa a da obrigatoriedade do uso de máscara em São Paulo em locais abertos, como ruas e parques, vem após o estado registrar melhores em indicadores da pandemia de coronavírus, como a cobertura vacinal e a queda nas internações e diminuição das taxas de ocupação de leitos de UTI.

De acordo com estudo da Vigilância Sanitária municipal de São Paulo, medidas preventivas como higiene das mãos, uso de máscara em locais fechados e reforço da vacina, deve conter o avanço do vírus.

Com o surgimento de variantes altamente contagiosas, as máscaras faciais continuam sendo uma ferramenta importante na prevenção da transmissão do vírus. O COVID-19 se espalha principalmente através de gotículas respiratórias quando pessoas infectadas. Evidências mostram que usar uma máscara reduz a chance de uma pessoa infectada espalhar a infecção para outras pessoas.

Para evitar ainda mais a propagação da doença, a Secretaria de Saúde exige que todos com cinco anos de idade ou mais usem uma máscara em ambientes fechados públicos.

Assista ao vídeo da coletiva:

Uso de máscara em outras cidades brasileiras

Além de São Paulo, diversas cidades brasileiras passaram a desobrigar o uso de máscara: Belo Horizonte Boa Vista Distrito Federal (locais abertos) Macapá Maranhão Mato Grosso do Sul Rio Grande do Sul (crianças menores de 12 anos não são obrigadas a usar máscaras) Rio (locais abertos e fechado) Rio de Janeiro (permitiu que municípios decidam sobre a flexibilização) Santa Catarina (obrigação deixou de valer para crianças de 6 a 12 anos) Teresina.

