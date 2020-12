Pantone anuncia amarelo e cinza como cores do ano de 2021

Conforme o fim do ano se aproxima de seu fim tumultuado, a Pantone Color Institute assumiu sua tarefa anual de prever a cor que melhor refletirá no ano que vem. E, em uma decisão adequada a uma época complexa, a autoridade em cores – que padroniza amostras para a indústria do design – revelou não uma, mas duas tonalidades para as cores do ano de 2021: o cinza neutro e o amarelo iluminado.

Cores do ano de 2021

É a primeira vez que uma tonalidade acromática (cinza) foi selecionada, e a segunda vez que duas cores foram escolhidas. Em 2016, os tons rosa pálido e azul, Quartzo Rosa e Serenidade quebraram a norma ao serem apresentados em gradiente.

“É uma combinação que mostra a resiliência, o otimismo, a esperança e a positividade de que precisamos, conforme redefinimos, renovamos, reimaginamos e reinventamos”, disse Laurie Pressman, vice-presidente da Pantone Color Institute.

Embora a Pantone selecionando duas cores possa ser visto como uma barreira – um cinza ou amarelo, dependendo de como 2021 se desenrolar – Pressman e Eiseman querem que as pessoas considerem o impacto das cores como um par unificado, sugerindo a importância da solidariedade no próximo ano.

“Duas cores extremamente independentes destacam como diferentes elementos se unem para expressar essa mensagem de força e esperança”, disse Pressman.

Implicações terapêuticas

A Cor do Ano da Pantone reflete as tendências de cores na moda, beleza, design e decoração e, desde o início, a iniciativa também serviu como uma espécie de anel de humor, selecionando os tons que capturam o espírito da época. Em anos com subcorrentes de incerteza – como a pandemia global de 2020 – isso muitas vezes significou escolher cores destinadas a acalmar, acalmar ou enaltecer.

O que é a Pantone?

A Pantone Color Institute é a unidade de negócios da Pantone que destaca as principais cores sazonais das passarelas, seleciona a cor Pantone do ano, prevê tendências globais de cores e assessora empresas sobre cores para produtos e identidade visual da marca.

Por meio de previsões de tendências sazonais, psicologia e consultoria em cores, o Pantone Color Institute faz parceria com marcas globais para alavancar efetivamente o poder, a psicologia e a emoção das cores em sua estratégia de design.