Provérbios do dia (22/01/2021): Leitura para sua sexta-feira

Para ter sabedoria todos os dias de sua vida, dedique alguns minutos do seu dia para ler os provérbios de Salomão. Pois são lições diárias de como devemos nos comportar, o que é certo e o que não é certo fazer. Saiba que Deus está ao seu lado em todo o tempo, mas precisamos conhecer a sua palavra para termos dias felizes e abençoados. Na leitura de hoje aprendemos a se desviar do pecado e praticar a sabedoria. Leia o Provérbios do dia – capítulo 1.

Provérbios do dia – capítulo 1

Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel;

Para se conhecer a sabedoria e a instrução; para se entenderem, as palavras da prudência.

Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a eqüidade;

Para dar aos simples, prudência, e aos moços, conhecimento e bom siso;

O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos;

Para entender os provérbios e sua interpretação; as palavras dos sábios e as suas proposições.

O temor do Senhor é o princípio do conhecimento; os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.

Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe,

Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço.

Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites.

Se disserem: Vem conosco a tocaias de sangue; embosquemos o inocente sem motivo;

Traguemo-los vivos, como a sepultura; e inteiros, como os que descem à cova;

Acharemos toda sorte de bens preciosos; encheremos as nossas casas de despojos;

Lança a tua sorte conosco; teremos todos uma só bolsa!

Filho meu, não te ponhas a caminho com eles; desvia o teu pé das suas veredas;

Porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue.

Na verdade é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave.

No entanto estes armam ciladas contra o seu próprio sangue; e espreitam suas próprias vidas.

São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça: ela põe a perder a alma dos que a possuem.

A sabedoria clama lá fora; pelas ruas levanta a sua voz.

Nas esquinas movimentadas ela brada; nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras:

Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós insensatos, odiareis o conhecimento?

Atentai para a minha repreensão; pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras.

Entretanto, porque eu clamei e recusastes; e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção,

Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão,

Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor.

Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia.

Então clamarão a mim, mas eu não responderei; de madrugada me buscarão, porém não me acharão.

Porquanto odiaram o conhecimento; e não preferiram o temor do Senhor:

Não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão.

Portanto comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos.

Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá.

Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. (Provérbios 1:1-33)

