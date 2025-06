Aprenda a oração de São João para ficar invisível aos olhos dos inimigos

Para aqueles que buscam se livrar do mal e da inveja, a oração de São João para ficar invisível aos olhos dos inimigos é uma das mais populares entre os católicos brasileiros. Reze em momentos de dificuldades e, com fé, alcançara o resultado que busca.

“São João, passou por aqui,

Com Deus se escondeu, com Deus me escondo eu.

Me escondo de tudo que for ruim,

Dos olhos maus, da língua ferina, do olhar do inimigo.

São João foi quem me cobriu,

Com o manto de Jesus me vestiu.

Assim como ninguém viu São João,

Que ninguém me veja com intenção de mal ou traição.

Que eu passe despercebido aos olhos do mal,

Invisível à inveja, intocável pela injustiça.

Amém.”

ai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha a nós o teu reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje; perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.

Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.

Por fim, faça a oração do Credo.

ORAÇÃO PODEROSA A SÃO JOÃO BATISTA

Ó Deus,

Tu suscitaste São João Batista

para preparar um povo apto para Cristo.

Invocamos a intercessão de São João

para que nos preparemos adequadamente e (informe o nome do grupo pelo qual está orando) _ com verdadeiro

sentimento de arrependimento para receber a Tua

graça e salvação.

Torna-nos e ___ fiéis à Verdade e à justiça,

como fizeste com o Teu servo,

João Batista, arauto do nascimento e da morte do Teu Filho

. Senhor, que Tu multipliques

a Tua vida em nós.

Amém.