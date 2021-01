Salmo do dia (04/01/2021): leitura para começar a segunda com paz

O salmo 121 é um poderoso lembrete cheio de esperança de que podemos depender totalmente da ajuda de Deus, de que Ele está constantemente zelando por nós, protegendo nosso ir e vir. Às vezes, quando olhamos ao nosso redor, podemos ser facilmente derrotados. Só precisamos do lembrete novamente, para “olhar para cima”. Veja o salmo do dia completo.

Salmo do dia, segunda, 4 de janeiro de 2021

O salmo serve para pedir luz e proteção para buscar os objetivos profissionais e referente a vida afetiva. Nosso Deus é todo poderoso. Ele move montanhas e cria o céu e a terra. Ele está conosco, sempre, respirando ajuda e força em nossas almas, em nosso dia. Ele não vai permitir que caiamos. Podemos nos encontrar em encostas escorregadias ou o caminho que percorremos parece estar cheio de buracos e obstáculos.

Salmo 121 para ler de manhã

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Eu levanto meus olhos para as montanhas – de onde vem minha ajuda? Minha ajuda vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Ele não deixará seu pé escorregar – aquele que zela por você não dormirá; na verdade, aquele que zela por Israel não cochilará nem dormirá. O SENHOR cuida de você – o SENHOR é a sua sombra à sua direita; o sol não te fará mal durante o dia, nem a lua à noite. O SENHOR o protegerá de todo mal – ele cuidará de sua vida; o Senhor cuidará da sua ida e vinda, agora e para sempre. ” ( Salmo 121: 1-8 )

Dicas para ler a Bíblia diariamente

1. Comece a ler a Bíblia hoje – não há hora melhor e não há razão para esperar.

2. Reserve um horário específico a cada dia. Defina sua programação e cumpra-a. As manhãs são ótimas, mas fique à vontade para usar qualquer horário que seja mais adequado para você.

3. Leia a Bíblia com o objetivo de aprender, não simplesmente para realizar sua próxima leitura. Antes de começar, faça uma breve oração a Deus, pedindo ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria e compreensão, e depois seja revigorado pelas palavras que ler!

Aprenda o cântico 121 para enfrentar os problemas com confiança